زوجتي تُكثر من الشكوى وتطالبني بشراء مستلزمات المنزل كيف أتصرف؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أيمن من القاهرة يقول فيه: زوجتي تتحدث كثيرًا وتفتعل مشكلات، وأقول لها اصبري سأدخل جمعية وأشتري لكِ المطبخ والبوتاجاز وأوفر المال، لكنها لا تريد أن تسمع الكلام، فما النصيحة؟

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن هذه المشكلة قد يقع فيها كثير من الناس، موجهًا حديثه أولًا إلى الزوجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن أفضل النساء فقال: «التي إذا نظر إليها زوجها سرته»، مبينًا أن المقصود ليس الجمال الظاهري فقط، وإنما جمال الروح والكلمة وحسن الطلب، وأن تكون الزوجة سببًا في سعادة زوجها وطمأنينته.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خيركم خيركم لأهله»، مؤكدًا أن على الزوج إذا كانت لديه القدرة أن يسعى لتلبية احتياجات بيته، وأن يجعل زوجته شريكة في اتخاذ القرار، بأن يجلس معها جلسة مصارحة، يوضح فيها قيمة دخله الشهري وأوجه الإنفاق، ويتفقان معًا على خطة واضحة للادخار، حتى تشعر بالأمان والاطمئنان إلى جدية السعي لتحقيق ما تطلبه.

وأشار أمين الفتوى إلى ما سماه بقاعدة «50 - 30 - 20»، موضحًا أن 50% من الدخل تُخصص للنفقات الضرورية كالمأكل والملبس والفواتير، و30% يتم ادخارها في جمعية أو نحوها لشراء الاحتياجات كالمطبخ والبوتاجاز، على أن تكون الزوجة مسؤولة عن هذا الجزء لتشعر بالمشاركة والثقة، و20% تُخصص للطوارئ كمرض أو سفر أو ظرف مفاجئ، وإذا مرّ الشهر بسلام يمكن إضافة هذا الجزء إلى الادخار، وبذلك تتحقق الموازنة ويُحل الخلاف.

واستشهد بقول الله تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة»، مؤكدًا أن الرحمة والمودة أساس العلاقة الزوجية، وأن التعامل بالحسنى والحوار الهادئ هو الطريق الأمثل لحل المشكلات بين الزوجين.