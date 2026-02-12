للفطار والعشاء والشاي.. طريقة عمل كيكة الزبيب الهشة

تعد كيكة الزبيب من الحلويات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة الإفطار والعشاء وكسناك خفيف بين الوجبات مع كوب من المشروبات الدافئة.

نعرض لكم طريقة عمل كيكة الزبيب وذلك من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كيكة الزبيب



2 بيض

½ كوب سكر

½ كوب زيت

½ كوب لبن

كوب دقيق

ملعقة باكينج باودر

½ كوب زبيب منقوع

فانيليا

كيكة الزبيب

طريقة عمل كيكة الزبيب



فى العجان الكهربائي اخفقي البيض مع الفانيليا ثم ضعي السكر واستمري فى الخفق.

فى بولة متوسطة ضعي البكينج باودر والدقيق والزبيب وقلبي جميع المكونات الجافة جيدا ثم ضعيها على خليط البيض وقلبي جميع المكونات.

ادخلي كيكة الزبيب في فرن ساخن وانتظري حتى تمام النضج ثم أخرجيها واتركيها حتى تهدأ ثم تقطع وتقدم عند الرغبة فى تناولها.