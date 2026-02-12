قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تختار أشرف سيف لإحياء أولى ليالي رمضان في مسجد الحسين
رحيم ستيرلينج ينهي مغامرة تشيلسي ويخوض تجربة هولندية
سعر الدولار اليوم 12 فبراير 2026 بعد خفض الفائدة
خبير أمني يحلل قضية جيفري إبستين وعلاقتها بشبكات الضغط الاستخباراتي
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
رياضة

تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

إسلام مقلد

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، وذلك لحساب منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيكو مدريد بعد أقل من ساعتين من الآن، وذلك ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويسعى برشلونة للخروج بنتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد في لقاء اليوم، قبل مباراة العودة، والتي سوف تلعب في بداية شهر مارس المقبل على ملعب كامب نو.

برشلونة يريد الفوز على أتلتيكو مدريد والتأهل إلى النهائي، حيث يعتبر البلوجرانا حامل لقب كأس ملك إسبانيا، بعدما توج به العام الماضي على حساب ريال مدريد في المباراة النهائية والانتصار 3-2.

ويفتقد برشلونة في لقاء اليوم إلى عدد من اللاعبين المهمين، ومن بينهم ماركوس راشفورد، ورافينها، إضافة إلى جافي، وأندرياس كريستنسن، وبيدري.

ويمر برشلونة بفترة مميزة على كافة الأصعدة، حيث يتصدر الفريق ترتيب الدوري الإسباني، ولم يخسر في آخر 18 مباراة سوى مرة واحدة فقط، وحقق 17 انتصارًا.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، مارك كاسادو.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، داني أولمو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس.

ويجلس على مقاعد بدلاء برشلونة كل من: فويتشيك تشيزني، دييجو كوشين، جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، جيرارد مارتن، جوفري تورنتس، مارك بيرنال، تومي ماركيز، خوان هيرنانديز، روبرت ليفاندوفسكي، روني بردجي.

