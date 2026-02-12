تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، وذلك لحساب منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيكو مدريد بعد أقل من ساعتين من الآن، وذلك ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويسعى برشلونة للخروج بنتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد في لقاء اليوم، قبل مباراة العودة، والتي سوف تلعب في بداية شهر مارس المقبل على ملعب كامب نو.

برشلونة يريد الفوز على أتلتيكو مدريد والتأهل إلى النهائي، حيث يعتبر البلوجرانا حامل لقب كأس ملك إسبانيا، بعدما توج به العام الماضي على حساب ريال مدريد في المباراة النهائية والانتصار 3-2.

ويفتقد برشلونة في لقاء اليوم إلى عدد من اللاعبين المهمين، ومن بينهم ماركوس راشفورد، ورافينها، إضافة إلى جافي، وأندرياس كريستنسن، وبيدري.

ويمر برشلونة بفترة مميزة على كافة الأصعدة، حيث يتصدر الفريق ترتيب الدوري الإسباني، ولم يخسر في آخر 18 مباراة سوى مرة واحدة فقط، وحقق 17 انتصارًا.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، مارك كاسادو.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، داني أولمو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس.

ويجلس على مقاعد بدلاء برشلونة كل من: فويتشيك تشيزني، دييجو كوشين، جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، جيرارد مارتن، جوفري تورنتس، مارك بيرنال، تومي ماركيز، خوان هيرنانديز، روبرت ليفاندوفسكي، روني بردجي.