قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
الأوقاف تكشف بالدليل على نجاة أبوي النبي ﷺ وعدم تعذيبهم
سويلم: رئاسة مرفق المياه الإفريقي أولوية قصوى لمصر لخدمة قضايا القارة
وزير الخارجية: إطلاق مسار إنساني فوري لضمان وصول المساعدات السودانية دون عوائق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة فى كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة
عبدالله هشام

تتوجه الأنظار نحو قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

ويحل فريق برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد في ملعب “ميتروبوليتانو”، ضمن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب التي ستحسم بطاقة التأهل للنهائي.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم

تنطلق مباراة برشلونة وأتليتكو مدير اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر ، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

يمكن متابعة لقاء أتلتيكو مدريد وبرشلونة عبر قناة MBC مصر 2 وتطبيق شاهد

طريق برشلونة إلى نصف النهائي

نجح برشلونة في الوصول إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزًا صعبًا على فريق ألباسيتي بنتيجة (2-1)، في مباراة ربع النهائي، ليواصل مشواره نحو استعادة اللقب وتحقيق بطولة جديدة خلال الموسم الجاري.

أتلتيكو مدريد يتأهل بخماسية قوية

على الجانب الآخر، حسم أتلتيكو مدريد تأهله إلى نصف النهائي بطريقة قوية، بعدما اكتسح ريال بيتيس بنتيجة (5-0) في الدور ربع النهائي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على لقب كأس الملك هذا الموسم.

آخر نتائج الفريقين قبل اللقاء

يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية من الدوري الإسباني على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل لقاء الليلة.

أما أتلتيكو مدريد، فيخوض المباراة بعدما تعرض لهزيمة مفاجئة أمام ريال بيتيس بهدف دون مقابل في الدوري الإسباني، وهو ما يجعله يبحث عن استعادة التوازن وتحقيق رد فعل قوي أمام جماهيره.

برشلونة أتليتكو مدريد كأس ملك أسبانيا كأس إسبانيا برشلونة ضد أتليتكو مدريد برشلونة وأتليتكو مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

معتمد جمال

قرار عاجل من معتمد جمال بعد فوز الزمالك علي سموحة

عدد أيام رمضان

موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام

تعبيرية

غفّلت المحل في 12 ألف جنيه مكسّرات وهربت | شراء تسالي ينتهي بجريمة بمدينة نصر

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا بعد صناعة هدف ليفربول ضد سندرلاند

برشلونة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة فى كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

الزمالك

موعد مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد