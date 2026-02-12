موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة فى كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

تتوجه الأنظار نحو قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

ويحل فريق برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد في ملعب “ميتروبوليتانو”، ضمن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب التي ستحسم بطاقة التأهل للنهائي.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم

تنطلق مباراة برشلونة وأتليتكو مدير اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر ، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

يمكن متابعة لقاء أتلتيكو مدريد وبرشلونة عبر قناة MBC مصر 2 وتطبيق شاهد

طريق برشلونة إلى نصف النهائي

نجح برشلونة في الوصول إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزًا صعبًا على فريق ألباسيتي بنتيجة (2-1)، في مباراة ربع النهائي، ليواصل مشواره نحو استعادة اللقب وتحقيق بطولة جديدة خلال الموسم الجاري.

أتلتيكو مدريد يتأهل بخماسية قوية

على الجانب الآخر، حسم أتلتيكو مدريد تأهله إلى نصف النهائي بطريقة قوية، بعدما اكتسح ريال بيتيس بنتيجة (5-0) في الدور ربع النهائي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على لقب كأس الملك هذا الموسم.

آخر نتائج الفريقين قبل اللقاء

يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية من الدوري الإسباني على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل لقاء الليلة.

أما أتلتيكو مدريد، فيخوض المباراة بعدما تعرض لهزيمة مفاجئة أمام ريال بيتيس بهدف دون مقابل في الدوري الإسباني، وهو ما يجعله يبحث عن استعادة التوازن وتحقيق رد فعل قوي أمام جماهيره.