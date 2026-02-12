قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

اليوم.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يترقّب عشاق الكرة الإسبانية مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما في البطولة.


مواجهة نارية على ملعب “ميتروبوليتانو”

يحل فريق برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد في ملعب “ميتروبوليتانو”، ضمن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب التي ستحسم بطاقة التأهل للنهائي.
 

طريق برشلونة إلى نصف النهائي

نجح برشلونة في الوصول إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزًا صعبًا على فريق ألباسيتي بنتيجة (2-1)، في مباراة ربع النهائي، ليواصل مشواره نحو استعادة اللقب وتحقيق بطولة جديدة خلال الموسم الجاري.

أتلتيكو مدريد يتأهل بخماسية قوية

على الجانب الآخر، حسم أتلتيكو مدريد تأهله إلى نصف النهائي بطريقة قوية، بعدما اكتسح ريال بيتيس بنتيجة (5-0) في الدور ربع النهائي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على لقب كأس الملك هذا الموسم.

آخر نتائج الفريقين قبل اللقاء

يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية من الدوري الإسباني على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل لقاء الليلة.

أما أتلتيكو مدريد، فيخوض المباراة بعدما تعرض لهزيمة مفاجئة أمام ريال بيتيس بهدف دون مقابل في الدوري الإسباني، وهو ما يجعله يبحث عن استعادة التوازن وتحقيق رد فعل قوي أمام جماهيره.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم

تنطلق المباراة في تمام:

  • الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر
  • الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية
     

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

يمكن متابعة اللقاء عبر:

  • قناة MBC مصر 2
  • تطبيق شاهد


 


 

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

الفريق محمود فوزي - قائد القوات البحرية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان

كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

