تعرف على حسن رداد وزير العمل الجديد.. قيادة تكنوقراطية بمرجعية دولية
من هو الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي الجديد؟
انطلاق الجلسة الطارئة لمجلس النواب للنظر في التعديل الوزاري
بعد تولي عبد العزيز قنصوة.. ملفات هامة على مكتب وزير التعليم العالي الجديد
مجلس النواب يستعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
رياضة

مدرب فلاهوفيتش البدني يحسم الجدل: برشلونة الوجهة المقبلة لمهاجم يوفنتوس

إسلام مقلد

أعاد دوشان إيليتش، المدرب البدني للمنتخب الصربي والمقرب من دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، إشعال الجدل حول مستقبل نجم السيدة العجوز، بعدما أكد أن اللاعب بات قريبًا من الانتقال إلى نادي برشلونة، مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق الإيطالي في الصيف المقبل.

تصريحات تحسم التكهنات

وفي مقابلة مع صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أكد إيليتش أن الوجهة المقبلة لفلاهوفيتش ستكون إسبانيا، وتحديدا برشلونة، قائلًا إن اللاعب كان لديه عرض سابق من أتلتيكو مدريد قبل انضمامه إلى يوفنتوس، لكنه فضل حينها الاستمرار في الدوري الإيطالي، مشددًا على أن الوضع الآن مختلف تمامًا.

وأوضح المدرب البدني أن قرار الرحيل بات ضروريا في هذه المرحلة، في ظل حاجة اللاعب لخوض تجربة جديدة تعيده إلى مستواه الحقيقي.

نهاية قريبة لمشوار فلاهوفيتش مع يوفنتوس

ينتهي عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل، ما جعله محورا للعديد من الشائعات خلال الفترة الماضية، خاصة مع تراجع أرقامه وتأثره بالإصابات، إلى جانب عدم الاستقرار الفني داخل الفريق.

ويرى المقربون من اللاعب أن استمراره في تورينو لم يعد يخدم تطوره، في ظل غياب المشروع القادر على استغلال إمكانياته الهجومية بالشكل الأمثل.

برشلونة فرصة لإحياء المسيرة

وشدد إيليتش على أن مسيرة فلاهوفيتش تحتاج إلى تغيير جذري عبر الانضمام إلى مشروع رياضي جديد يسمح له بالتألق، موضحا أن اللاعب يكن احتراما كبيرا لكرة القدم الإيطالية، لكنه في الوقت الحالي يحتاج إلى بيئة مختلفة تعيده للطريق الصحيح.

وأكد أن الانتقال إلى الليجا قد يكون الخطوة الأهم لاستعادة النسخة التي تألقت بقميص فيورنتينا، حين كان أحد أخطر المهاجمين في أوروبا وهدافا من الطراز العالمي.

آخر تطورات إصابة فلاهوفيتش

وعن الحالة الصحية للمهاجم الصربي، كشف إيليتش أن اللاعب يعاني من إصابة معقدة في العضلة المقربة، وتتطلب فترة تأهيل دقيقة وطويلة نسبيا، مشيرا إلى أن عودته المتوقعة للملاعب ستكون في أوائل شهر مارس المقبل.

وأوضح أن طبيعة الإصابة في منطقة حساسة تجعل التعافي أبطأ، لكن البرنامج الطبي الحالي يسير بشكل إيجابي، ومن المنتظر أن يعود اللاعب لهز الشباك فور استعادته للياقته الكاملة.

إشادة باحترافية اللاعب

واختتم إيليتش تصريحاته بالإشادة الشديدة باحترافية فلاهوفيتش، مؤكدا أنه يعمل معه بشكل شخصي منذ عام 2021، ويمتلك قدرات بدنية استثنائية، إلى جانب التزامه الكبير بالبرامج الغذائية والبدنية، ما يجعله قادرا على العودة بقوة في الفترة المقبلة.

