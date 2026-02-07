يوفنتوس يؤمن مستقبل لاعبه بتمديد عقده حتى 2030 وزيادة راتبه

نجحت إدارة نادي يوفنتوس في حسم ملف تجديد عقد النجم التركي كينان يلدز، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي باستمراره مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، مع تحسين كبير في راتبه.

ورغم أن عقد يلدز الحالي يمتد حتى صيف 2029، إلا أن مسؤولي “السيدة العجوز” أبدوا حرصهم على مكافأة اللاعب وتعديل بنود عقده تقديرًا لما يقدمه، وضمانًا لاستمراره لفترة أطول داخل صفوف الفريق.

وبحسب ما أكده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن يوفنتوس اتفق مع كينان يلدز على تمديد عقده لمدة موسم إضافي، ليبقى مرتبطًا بالنادي حتى يونيو 2030.

وسيشهد العقد الجديد قفزة كبيرة في راتب اللاعب، حيث سيحصل على أجر يعادل أربعة أضعاف راتبه الحالي، ليصبح الأعلى بين لاعبي الفريق.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع الرسمي على العقد خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل إعلان النادي عنه بشكل رسمي.

ويقدم يلدز موسمًا مميزًا مع يوفنتوس، إذ ساهم في 17 هدفًا خلال 31 مباراة، بعدما سجل 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.