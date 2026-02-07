عمرو الدردير: لاعبو كرة القدم معلهمش ضغوطات تستحق الشفقة

أثار الناقد الرياضي عمرو الدردير، الجدل بشأن ضغط الجمهور على لاعبين كرة القدم.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: “اللي قدامك ده لاعب نادي بيراميدز، مسافر شغله على طيارة خاصة، نايم متغطي وبيتفرج على فيلم على اللابتوب بتاعه… ربنا يزيده. دي حياة لاعب الكورة، اللي الجماهير ساعات بتنزل عليهم ضغط وتقول لازم نلتمس لهم العذر، ويشتموا بعض علشانهم”.

وتابع: “مع إن اللي عليه ضغوطات بجد هو المشجع اللي بيشتغل يوم آه ويوم لأ، والموظف الغلبان اللي مرتبه ما بيكفهوش لنص الشهر، والعامل البسيط اللي بيطلع عينه شغل 24 ساعة علشان يوفر حياة كريمة لأسرته دي الضغوطات اللي تستحق الشفقة، واللي محتاجين نلتمس لبعضينا فيها العذر علشان الدنيا تمشي في الظروف دي مش تقولي لاعب كورة اتلخبط وباصي غلط، ولما مشجع يقول عليه مش بيعرف يلعب يبقى كده حطيته تحت ضغط”.

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز النيجيري في السادسة من مساء الأحد على ملعب جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا في خامس جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقطعت الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي الرحلة من القاهرة حتى مدينة أويو التي تستضيف المباراة في حوالي 6 ساعات، حيث من المقرر التوجه مباشرة إلى فندق الإقامة.