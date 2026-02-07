التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن مايكل كاريك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة توتنهام فى الثانية والنصف ظهر اليوم، في قمة الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب “أولد ترافورد”

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

لامينز في حراسة المرمى، لوك شاو، مارتينيز، ماجواير، دالوت، ماينو، كاسيميرو، كونيا، برونو، ديالو، ومبيومو.

بينما جاء تشكيل توتنهام في التالي:

فيكاريو في حراسة المرمى، ثم بالينها، روميرو، فان دي فين؛ جراي، جالاجر، أودويبرت، أودوجي؛ سار، سيمونز؛ وسولانكي

يخوض مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة

بينما يحتل توتنهام المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.