ثلاثي مصري يتأهل إلى ربع نهائي بطولة ويندي سيتي للاسكواش

واصل أبطال مصر تألقهم في بطولة ويندي سيتي الدولية للاسكواش، المقامة حاليًا بمدينة شيكاغو الأمريكية، بعدما نجح الثلاثي مصطفى عسل، نور الشربيني، وهانيا الحمامي في حجز مقاعدهم بالدور ربع النهائي، ضمن منافسات البطولة التي تستمر حتى 12 فبراير الجاري، وتُصنف ضمن بطولات البلاتينيوم.

وشهدت منافسات اليوم تفوقًا مصريًا لافتًا، حيث فرض مصطفى عسل سيطرته الكاملة على مواجهته أمام الهندي أبهاي سينج، ونجح في حسم اللقاء بثلاثة أشواط دون مقابل، بعد أداء قوي اتسم بالثبات والتركيز العالي، ليؤكد استعداده للمنافسة بقوة على اللقب.

وفي منافسات السيدات، واصلت هانيا الحمامي عروضها القوية، ونجحت في تجاوز الإنجليزية لوسي بيكروفت بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة ظهرت خلالها الحمامي بصورة فنية مميزة، سواء على مستوى التحكم في إيقاع اللعب أو الحسم السريع للنقاط.

كما واصلت البطلة نور الشربيني تألقها المعتاد، ونجحت في تخطي مواطنتها هنا رمضان بسهولة، بعدما حسمت اللقاء لصالحها بثلاثة أشواط دون رد، مؤكدة جاهزيتها للاستمرار في الأدوار المتقدمة من البطولة.

وعلى جانب آخر، ودّع يوسف سليمان المنافسات بعد خسارته أمام مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوط، في لقاء شهد ندية خلال بعض فتراته، قبل أن يحسمه الشوربجي لصالحه.

كما غادرت كنزي أيمن البطولة عقب خسارتها أمام الهندية سيفا سينجاري سوبرامنيام، في مباراة انتهت بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وتشهد بطولة ويندي سيتي مشاركة مصرية واسعة، حيث يمثل الفراعنة 20 لاعبًا ولاعبة في منافسات الرجال والسيدات، في تأكيد جديد على قوة وتواجد الاسكواش المصري على الساحة العالمية.

ويشارك في منافسات الرجال كل من: مصطفى عسل، علي أبو العينين، فارس الدسوقي، يحيى النوساني، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، محمد أبو الغار، وكريم التركي، بينما تضم قائمة السيدات: نور الشربيني، هانيا الحمامي، سلمى هاني، أمينة عرفي، زينة ميكيوي، مريم متولي، كنزي أيمن، نور أبو المكارم، هنا رمضان، هنا معتز، فيروز أبو الخير، وسنا إبراهيم.

وتستمر منافسات البطولة وسط ترقب لمواصلة التألق المصري، في ظل وجود عدد كبير من المصنفين الأوائل عالميًا، وسعي اللاعبين واللاعبات للوصول إلى الأدوار النهائية وحصد اللقب.