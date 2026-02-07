إسلام كانو: مبارياتنا القادمة "حروب".. والدوري سيشهد مفاجأت مدوية هذا الموسم

أكد إسلام كانو لاعب وادي دجلة، أن مواجهات فريقه القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بمثابة "حروب"، بدأنا بشكل غير جيد، لكن الأمور تغيرت بعدما حققنا 4 انتصارات متتالية، المدير الفني جلس معنا قبل بداية الموسم وقال: "سنجلس بعد الجولة 10 لتقولوا لي ماذا تريدون هذا الموسم"، وبالفعل جلسنا وقولنا له نريد إنهاء الدور الأول ضمن السبعة الكبار.

وتابع "كانو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كفريق ولاعبين تشعر بنفسك بعد بداية البطولة، ربما تستعد بشكل قوي، لكن الكرة ليس لها ثوابت وبها الكثير من المتغيرات والسيناريوهات، وادي دجلة قادر على التواجد ضمن السبعة الكبار، وربما المربع الذهبي.

وأضاف لاعب وادي دجلة: نتائج المنافسين تحفزنا أكثر، كفريق كامل تركيزنا مع أنفسنا وليس مع المنافسين، نريد تحقيق الفوز في كل مباراة وحصد الثلاث نقاط مهما كان اسم المنافس، لدينا في كل مباراة دوافع أكبر وحوافز أهم من أجل تحقيق الهدف الأهم للفريق بالتواجد ضمن السبعة الكبار، أتمنى التوفيق وتجميع أكبر عدد من النقاط.

وواصل: ربما نشاهد بطلًا جديدًا للدوري هذا الموسم بخلاف الأهلي، لكن مصر كلها تعرف أن الأحمر لا يترك المنافسة في أي بطولة بسهولة.

وأنهى إسلام كانو حديثه: ربما نشاهد مفاجأت، سيراميكا كليوباترا متصدر جدول الترتيب، وفي منافسات الهبوط، هناك أندية كبيرة بحجم الإسماعيلي والاتحاد السكندري والجيش تصارع بقوة.