كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
الباسبور المصري يواجه القرار الأمريكي.. 51 دولة تفتح أبوابها للمصريين بدون تأشيرة
مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. بعد قليل
تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
عبدالله هشام

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كواليس غياب الأنجولي شيكوبانزا نجم الفارس الأبيض عن السفر فى رحلة زامبيا.

ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عصر غد الأحد ضيفا على نظيره فريق زيسكو الزامبي فى إطار دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

قال المصدر : لا صحة على الإطلاق لما تردد حول غياب الأنجولى شيكوبانزا عن السفر مع بعثة الزمالك إلى زامبيا بسبب تعرضه لنزلة برد.

أضاف: معتمد جمال المدير الفنى لفريق الزمالك قرر فى وقت سابق معاقبة اللاعب ماليا واستبعاده من السفر إلي زامبيا بعد انفعاله على الجهاز الفنى قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية إثر عدم مشاركته فى التشكيل الأساسى للقلعة البيضاء.

أشار إلي أن معتمد جمال لم يكتفى بذلك ، بل وطلب من جون إدوارد المدير الرياضى عرض اللاعب للبيع حال وصول عرض رسمى في قادم الأيام.

قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو

وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال عن قائمة اللاعبين المسافرين إلى زامبيا استعداداً لمواجهة زيسكو الزامبي.

المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت القائمة 24 لاعب، وجاءت على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي «الونش» – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – بارون أوشينج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد السيد – يوسف وائل «فرنسي» – محمد حمد – أحمد عبد الرحيم «إيشو» – أحمد حمدي – آدم كايد – أحمد شريف.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ.

