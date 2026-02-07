قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
الزمالك تحت حصار القيد.. 11 قضية دولية ومحلية.. ومستحقات تقترب من 4 ملايين دولار تعرقل صفقات الأبيض
رئيس النواب: اجتماع القاهرة منصة أفريقية لتوحيد المعايير الدستورية

هاجر ابراهيم

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية أصبح ركيزة أساسية لدعم منظومة العدالة الدستورية في القارة الإفريقية، ومنصة فاعلة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يعزز أواصر التعاون بين مؤسسات القضاء الدستوري بالدول الإفريقية.

ووجّه رئيس مجلس النواب الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للاجتماع، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعكس حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز دور السلطة القضائية في القارة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات.

وأوضح بدوي أن مشاركة ممثلي المؤسسات الدستورية الإفريقية في الاجتماع تؤكد أهمية توحيد المعايير الدستورية من خلال التعاون المشترك بين المحاكم، وصولًا إلى منظومة متكاملة تسعى إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن توقيت الاجتماع يأتي في ظل تحديات قانونية ودستورية مشتركة تواجه دول القارة الإفريقية.

وأضاف أن المناقشات التي شهدها اجتماع القاهرة حملت رسائل مهمة تعكس حرص الدول الإفريقية على إرساء دعائم دولة القانون وصون الحقوق والحريات، في إطار من التعاون القضائي البنّاء بين مختلف المؤسسات الدستورية.

مجلس النواب اجتماع القاهرة العدالة الدستورية القارة الإفريقية

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

بقينا ملطشة.. نقابة التمريض تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد صانع محتوى

جهاز حماية وتنمية البحيرات يحقق إنتاج 33 طنًا من مزرعة المنزلة السمكية

البنك الدولى ومشروع إدارة تلوث الهواء يناقشان تطوير منظومة إدارة المخلفات بالقليوبية

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

