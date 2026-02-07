رئيس النواب: اجتماع القاهرة منصة أفريقية لتوحيد المعايير الدستورية

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية أصبح ركيزة أساسية لدعم منظومة العدالة الدستورية في القارة الإفريقية، ومنصة فاعلة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يعزز أواصر التعاون بين مؤسسات القضاء الدستوري بالدول الإفريقية.

ووجّه رئيس مجلس النواب الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للاجتماع، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعكس حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز دور السلطة القضائية في القارة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات.

وأوضح بدوي أن مشاركة ممثلي المؤسسات الدستورية الإفريقية في الاجتماع تؤكد أهمية توحيد المعايير الدستورية من خلال التعاون المشترك بين المحاكم، وصولًا إلى منظومة متكاملة تسعى إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن توقيت الاجتماع يأتي في ظل تحديات قانونية ودستورية مشتركة تواجه دول القارة الإفريقية.

وأضاف أن المناقشات التي شهدها اجتماع القاهرة حملت رسائل مهمة تعكس حرص الدول الإفريقية على إرساء دعائم دولة القانون وصون الحقوق والحريات، في إطار من التعاون القضائي البنّاء بين مختلف المؤسسات الدستورية.