المشاط: إطلاق ميثاق الشركات الناشئة ومبادرة تمويلية بمليار دولار

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك تحرك للحكومة ليكون مؤشر الشركات الناشئة من أهم قطاعات نمو الاقتصاد لافتة إلى أن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة يهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع.

وأضافت خلال كلمتها اليوم خلال فعاليات قمة "رايز أب" بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن اللجنة الوزارية لريادة الأعمال حققت تعاون قوي لتعظيم الاستفادة لتحقيق نمو اقتصادي لافتة أن اللجنة عقدت ٥٠ اجتماعا بحضور ٢٥٠ ممثل من مختلف أطراف منظومة ريادة الأعمال .

واشارت المشاط الى أن ميثاق الشركات الناشئة يحتوي على وضع تعريف وتصنيف للشركات الناشئة و دليل حكومي موحد للشركات الناشئة و مبادرة تمويلية موحدة بمليار دولار و مرصد سياسات ريادة الأعمال وبرنامج تمكين الشركات في مرحلة التوسع.