حاول فقأ عينها.. تأييد حكم الإعدام على المتهم بالتعدي على طفلة الشرقية
6 في مشهد واحد.. «موكب الكواكب» يزين سماء العالم نهاية فبراير
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: رسائل إبستين قد ترقى إلى «جريمة مالية»
محمد صلاح الأقرب.. النصر يوافق على رحيل رونالدو
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
أخبار البلد

المشاط: إطلاق ميثاق الشركات الناشئة ومبادرة تمويلية بمليار دولار

محمود مطاوع

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن  هناك تحرك للحكومة ليكون مؤشر الشركات الناشئة من أهم قطاعات نمو الاقتصاد لافتة إلى أن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة يهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع.

وأضافت خلال كلمتها اليوم خلال فعاليات قمة "رايز أب" بحضور  رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن اللجنة الوزارية لريادة الأعمال حققت تعاون قوي لتعظيم الاستفادة لتحقيق نمو اقتصادي لافتة أن اللجنة عقدت ٥٠ اجتماعا بحضور ٢٥٠ ممثل من مختلف أطراف منظومة ريادة الأعمال .

واشارت المشاط الى أن ميثاق الشركات الناشئة يحتوي على وضع تعريف وتصنيف للشركات الناشئة و دليل حكومي موحد للشركات الناشئة و مبادرة تمويلية موحدة بمليار دولار و مرصد سياسات ريادة الأعمال وبرنامج تمكين الشركات في مرحلة التوسع.

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

