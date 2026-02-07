قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

البنك الدولى ومشروع إدارة تلوث الهواء يناقشان تطوير منظومة إدارة المخلفات بالقليوبية

مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة
مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة
حنان توفيق

عقد فريق عمل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، وبعثة البنك الدولي التي تزور القاهرة حاليًا، اجتماعًا بديوان عام محافظة القليوبية برئاسة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لمتابعة آخر تطورات تنفيذ المشروع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتحسين الوضع البيئي.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الدولة على المتابعة الدورية لمشروعات إدارة المخلفات وتلوث الهواء، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي.

وأوضحت أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحسين جودة الهواء، وخفض الانبعاثات الملوثة، وتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة حياة المواطنين، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر والتنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع مستجدات غلق مقلب أبو زعبل، إلى جانب خطط إنشاء المحطات الوسيطة بالمرصفا والخانكة، بما يسهم في دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة القليوبية.

واستعرض محافظ القليوبية عددًا من المقترحات الخاصة بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات جمع ونقل ومعالجة المخلفات، وصولًا إلى الدفن الآمن، بما يحقق الاستدامة البيئية ويعظم الاستفادة الاقتصادية من منظومة المخلفات.

وشهد الاجتماع مناقشة مقترح الاستغلال الأمثل للغازات الناتجة عن مقلب أبو زعبل في إنتاج الطاقة، بما يحد من الانبعاثات الضارة ويسهم في توفير مصادر طاقة بديلة وصديقة للبيئة.

وقد ناقش الحضور آليات نقل المخلفات من محافظة القليوبية إلى مجمع العاشر من رمضان، حيث تم طرح استخدام شبكة السكك الحديدية كأحد الحلول الفعالة، بما يسهم في خفض تكلفة النقل بنسبة تصل إلى 40%، فضلًا عن تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل التقليدية.

وأكد محافظ القليوبية أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان كفاءة تنفيذ المشروع، مشددًا على أن التعاون المؤسسي يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح منظومة إدارة المخلفات وتحقيق أهدافها البيئية والتنموية.

في هذا السياق، اقترح المحافظ إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمحافظة ويتم ربطها بموقع العاشر والمحطات الوسيطة المرصفا والخانكة وذلك لمتابعة عمليات تجميع ونقل المخلفات إلى المحطات ، ثم إلى محطات المعالجة والتخلص النهائي، من خلال برامج إلكترونية متخصصة تتيح المتابعة اللحظية لمنظومة العمل، موجها بسرعة تمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى محطتي مرصفا وأبو زعبل، بما يضمن انتظام حركة النقل وسهولة الوصول إلى مواقع العمل.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والسيدة ماريا صراف المدير الإقليمي لممارسات البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  والمهندسة  كارين شيبردسون قائد فريق العمل بالمشروع ، والمهندسة داليا لطيف استشارى البنك والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذة أمل فلتس المنسق الاجتماعي والمهندسة حنان الحضرى كبير اخصائى البيئة بالبنك ، والدكتورة منى أبو بكر، والمهندسة دعاء توفيق والأستاذة سماح عبده من وحدة تنسيق المشروع، والأستاذة ولاء صلاح مدير التواصل المجتمعى بالمحافظة.

مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ وفريق عمل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ تطورات تنفيذ المشروع لتطوير منظومة المخلفات الصحة العامة وتغير المناخ بالقاهرة وزيرة التنمية

