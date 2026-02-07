رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

مع الارتفاع الكبير في أعداد المشتركين في تطبيق إنستاباي، بات من الضروري لمستخدمي التطبيق معرفة القيود الجديدة للمعاملات اليومية والشهرية، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي تمنح مرونة أكبر في إدارة السيولة النقدية عبر الهاتف المحمول.

تفاصيل الميزة الجديدة من تطبيق «إنستاباي»

أفادت الشركة، في بيان رسمي نُشر موخرا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، بأن الميزة الجديدة تتيح للعملاء الاطلاع على حدود التحويل الخاصة بهم خلال ثوانٍ قليلة، بما يسهم في تسهيل إدارة الأموال وتعزيز مستويات الأمان والشفافية أثناء تنفيذ المعاملات المالية.



وأضاف البيان، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار خطة «إنستاباي» المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الرقمية، ومنح المستخدمين تحكمًا أكبر في معاملاتهم المصرفية اليومية والشهرية، عبر أدوات ذكية تساعد على متابعة العمليات المالية بصورة أكثر سلاسة وسرعة.

وأكدت الشركة أن الميزة الجديدة جرى تصميمها بما يتوافق مع احتياجات العملاء المتنامية لإدارة أموالهم بمرونة وكفاءة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام «إنستاباي» بتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الثقة، ودعم معايير الأمان المالي في الخدمات المصرفية الرقمية.

خدمة تحويل الأموال من الخارج

يستطيع العميل المستخدم لتطبيق (انستا باي) أن يستخدم خدمة تحويل الأموال من الخارج، وذلك من خلال اجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيم بها العميل.

ويتم تحويل الأموال وإرسالها بالجنيه المصري في حسابه أو المحفظة الذكية، وذلك مقابل رسوم يتم فرضها كرسوم تحويل، حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى عملة الجنيه المصري.



خطوات التحويل اللحظي للأموال من الخارج

ـ قيام الفرد الراغب في تحويل الأموال من الخارج بالذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.

ـ طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية لتحويل الأموال وتحديد قيمة المبلغ المحول.

ـ تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.

ـ سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.

حدود السحب من تطبيق نستاباي

أعلن «المركزي» في وقت سابق، عن حدود السحب من تطبيق إنستا باي، وذلك بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي وفقا للقواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وتتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt بين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة؛ والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.





خدمات ومميزات يقدمها إنستا باي

يقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:

ـ ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.

ـ إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.

ـ تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.

ـ الاستعلام عن رصيد الحسابات.

ـ إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

ـ إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.

خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»

- يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود».

- يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف».

- بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي».

- بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ» ثم الضغط على «التالي».

- تتم مراجعة بيانات التحويل.

- يتم إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».

- وسيتم التحويل بنجاح