مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

يواجه فريق الأهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب، اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة نظيره شبيبة القبائل الجزائري، على استاد حسين آيت أحمد في تيزي أوزو في الجولة الخامسة من دور المجموعات، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة الحكم الزيمبابوي، برايتون شيمين فيما يتولى أرسينيو تشايدراك من موزمبيق، مهمة الحكم المساعد الأول، ويكون إدجار ريموك من زيمبابوي حكمًا مساعدًا ثانيًا.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا مع فرق يانغ أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل.

وتعادل الأهلي خارج أرضه أمام يانج أفريكانز بنتيجة 1/1.