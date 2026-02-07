قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق الأسبوع التدريبي الـ27 غداً بمركز سقارة بحضور 140 متدرباً

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن إنطلاق برامج الأسبوع التدريبي رقم (27)
ضمن الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب للعام 2025 / 2026 وذلك صباح غدا الأحد .

وقالت وزيرة التنمية المحلية ، أن الأسبوع التدريبي الجاري يتضمن تنفيذ 3 برامج تدريبية بإجمالي حضور 140 متدربًا من مختلف محافظات الجمهورية ، خلال الفترة من 8 / 2 / 2026 وحتى 11 / 2 / 2026.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذه البرامج تأتي في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على تطوير قدرات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وبناء كوادر مؤهلة قادرة على الارتقاء بمستوى العمل المؤسسي، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي
والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة أن برامج الأسبوع ال27 تتضمن برنامج تأهيل العاملين بوحدات تكافؤ الفرص وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والمجلس القومي للمرأة وبرنامج تدريب 
تطوير مهارات فرق العمل المعنية بتنفيذ المبادرات والمشروعات التابعة لليونسكو بالمحافظات بما يعزز التنمية المجتمعية وحماية التراث .

وأشار الدكتور عصام الجوهري إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار الدعم الفني الذي تقدمه الوزارة للمحافظات في مجالي التعلم والإبداع، بما يسهم في تحسين أداء فرق العمل ورفع معدلات الإنتاج على مستوى المحافظات ، مشيراً إلى أن البرنامج الثالث يختص بإعداد موازنة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية بناءً علي توجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة الدورات التدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

جنازة

لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

ترشيحاتنا

تشييع جثامين الضحايا

في جنازة واحدة.. القصة الكاملة لوفاة 4 أطفال في حادث أبو فانا بالمنيا |فيديو وصور

واشنطن تشدد الخناق على طهران

واشنطن تشدد الخناق على طهران.. ترامب يعلن عن عقوبات ضد إيران | ما الجديد؟

مانشستر سيتي

" قمة آنفيلد " تشعل سباق الدوري الإنجليزي .. صلاح ومرموش في واجهة صراع اللقب.. وآرسنال يترقب

بالصور

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد