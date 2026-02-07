انطلاق الأسبوع التدريبي الـ27 غداً بمركز سقارة بحضور 140 متدرباً

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن إنطلاق برامج الأسبوع التدريبي رقم (27)

ضمن الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب للعام 2025 / 2026 وذلك صباح غدا الأحد .

وقالت وزيرة التنمية المحلية ، أن الأسبوع التدريبي الجاري يتضمن تنفيذ 3 برامج تدريبية بإجمالي حضور 140 متدربًا من مختلف محافظات الجمهورية ، خلال الفترة من 8 / 2 / 2026 وحتى 11 / 2 / 2026.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذه البرامج تأتي في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على تطوير قدرات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وبناء كوادر مؤهلة قادرة على الارتقاء بمستوى العمل المؤسسي، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي

والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة أن برامج الأسبوع ال27 تتضمن برنامج تأهيل العاملين بوحدات تكافؤ الفرص وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والمجلس القومي للمرأة وبرنامج تدريب

تطوير مهارات فرق العمل المعنية بتنفيذ المبادرات والمشروعات التابعة لليونسكو بالمحافظات بما يعزز التنمية المجتمعية وحماية التراث .

وأشار الدكتور عصام الجوهري إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار الدعم الفني الذي تقدمه الوزارة للمحافظات في مجالي التعلم والإبداع، بما يسهم في تحسين أداء فرق العمل ورفع معدلات الإنتاج على مستوى المحافظات ، مشيراً إلى أن البرنامج الثالث يختص بإعداد موازنة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية بناءً علي توجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.