تفاصيل زيارة وزير الصحة لمستشفى الشيخ زويد ورسالة المصابين الفلسطينيين للرئيس السيسي

كشف عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، تفاصيل زيارة وزير الصحة إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية.



وقال ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجولة سبقها اجتماع تنسيقي لأستقبال الأشقاء الفلسطينيين من معبر رفح بالتزامن مع فتحه من الاتجاهين.



وأكد أن الزيارة أكدت على تقديم كل الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين وفقًا لتوجيهات القيادات السياسية وهو ما نقله وزير الصحة للأشقاء المصابين ، وأوضح لهم أنه توجه للمستشفى بتوجيه من الرئيس السيسي ليكون في استقبالهم.

وأوضح أن المصابين الفلسطينيين حملوا وزير الصحة رسالة شكر للرئيس السيسي على دوره الكبير في دعم القضية الفلسطينية بوجه عام وعلاج المصابين بوجه خاص.

