الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي

زيزو وإمام عاشور
زيزو وإمام عاشور
أمينة الدسوقي

رغم التوقعات المرتفعة التي صاحبت اجتماع أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور في صفوف النادي الأهلي، كشفت الأرقام عن مفاجأة غير متوقعة، بعدما تبين أن عدد الدقائق التي لعبها الثنائي سويًا داخل أرض الملعب لا يعكس حجم الرهان الفني والجماهيري عليهما.

ثلاث مباريات فقط جمعت الثنائي

منذ انضمام زيزو إلى الأهلي، لم يجتمع مع إمام عاشور سوى في ثلاث مباريات فقط، شاركا خلالها معا في توقيت واحد، منها مباراتان بدأ فيهما الثنائي بشكل أساسي.

وتعد أبرز هذه المواجهات مباراة وادي دجلة في الدوري المصري، والتي شهدت أزمة تنفيذ ركلة جزاء بين اللاعبين، انتهت بإيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه.

مشاركات متبادلة دون تزامن

شهدت بعض المباريات مشاركة كل لاعب على حدة دون اجتماع فعلي داخل الملعب، حيث شارك زيزو بديلًا لإمام عاشور في أول مباريات الموسم أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، بعد تعرض عاشور لإصابة في الكتف.

وفي المقابل، دخل إمام عاشور بديلا لزيزو خلال مواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
أما مباراة إنبي، فشهدت مشاركة الثنائي ولكن دون تزامن، بعدما خرج زيزو في الدقيقة 24، ودخل عاشور في الدقيقة 78.

دقائق اللعب المشتركة بالأرقام

جاءت المباريات الثلاث التي شارك فيها الثنائي سويا على النحو التالي:

-الجيش الملكي زيزو أساسي حتى النهاية، ودخول عاشور في الدقيقة 81 (9 دقائق لعب مشتركة).

-يانغ أفريكانز مشاركة أساسية للثنائي والخروج في الدقيقة 79 (79 دقيقة).

-وادي دجلة بداية أساسية لكليهما، خروج عاشور في الدقيقة 69، واستكمال زيزو اللقاء (69 دقيقة).

وبذلك، بلغ إجمالي دقائق اللعب المشتركة بين زيزو وإمام عاشور 157 دقيقة فقط، دون احتساب الوقت بدل الضائع.

تفاوت واضح في التأثير الهجومي

تعكس الأرقام تفاوتا ملحوظا في المردود الهجومي بين اللاعبين، حيث يحتل أحمد مصطفى زيزو المركز الثاني في قائمة لاعبي الأهلي الأكثر مساهمة تهديفية هذا الموسم في جميع البطولات، برصيد 11 مساهمة (4 أهداف و7 تمريرات حاسمة).

في المقابل، اكتفى إمام عاشور بالمساهمة في 3 أهداف فقط، بواقع هدف واحد وتمريرتين حاسمتين.

الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة القبائل

على صعيد آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، في ظل سعي الفريق لتعزيز موقفه في المجموعة بعد التعادل في الجولة الماضية أمام يانغ أفريكانز بهدف لمثله.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل:

الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة

8 مساءا بتوقيت الجزائر

10 مساءا بتوقيت السعودية وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 2، إلى جانب القناة الجزائرية الأرضية.
 

