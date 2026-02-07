موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء ينتظره جمهور القلعة الحمراء بشغف كبير.





ويأتي هذا اللقاء في توقيت مهم للأهلي، خاصة بعد التعادل الذي حققه الفريق في الجولة الماضية أمام يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-1، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الطرفين، وفرضت على الأهلي ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في الجولات المتبقية من أجل حسم التأهل للدور التالي.

نتيجة الأهلي في الجولة الماضية

كان الأهلي قد خرج بنقطة واحدة من مواجهته السابقة أمام يانج أفريكانز، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويطمح الفريق بقيادة جهازه الفني إلى تصحيح الأخطاء واستعادة الانتصارات في مواجهة الليلة.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل اليوم



تقام مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك في المواعيد التالية:

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يمكن لجماهير الكرة الإفريقية متابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي وشبيبة القبائل عبر عدة قنوات، حيث سيتم نقل المباراة على:

قناة beIN Sports 2

القناة الجزائرية الأرضية















