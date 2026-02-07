قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل رمضان بـ أيام.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت7-2-2026 والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | حالة الطقس اليوم السبت.. عمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي.. كاتبة تهاجم إعلانات وظائف تعادي المرأة
أجراس المدارس تدق من جديد في 12 محافظة لبدء الترم الثاني
تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل اليوم في دوري أبطال إفريقيا
نتنياهو ينضم لـ مجلس السلام .. ويلتقي ترامب 18 فبراير
تعاون مصرى هولندى لاسترداد رأس حجرى نادر من عصر الملك تحتمس الثالث
فضل صلاة الضحى للزواج في آخر شعبان.. 4 أدعية تجمعك بمن تحب
ترامب: رسوم جمركية على الدول التي تستورد من إيران وعقوبات تطال النفط
أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات سيدان في مصر.. مزايا هيونداي ستاريا EV 2026 الكهربائية.. أسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر
ناقلات النفط تزيد سرعتها بمضيق هرمز وسط تدريبات إيران بالذخيرة الحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء ينتظره جمهور القلعة الحمراء بشغف كبير.


 

ويأتي هذا اللقاء في توقيت مهم للأهلي، خاصة بعد التعادل الذي حققه الفريق في الجولة الماضية أمام يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-1، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الطرفين، وفرضت على الأهلي ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في الجولات المتبقية من أجل حسم التأهل للدور التالي.

نتيجة الأهلي في الجولة الماضية

كان الأهلي قد خرج بنقطة واحدة من مواجهته السابقة أمام يانج أفريكانز، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويطمح الفريق بقيادة جهازه الفني إلى تصحيح الأخطاء واستعادة الانتصارات في مواجهة الليلة.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل اليوم
 

تقام مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك في المواعيد التالية:

  • الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة
  • الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر
  • الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يمكن لجماهير الكرة الإفريقية متابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي وشبيبة القبائل عبر عدة قنوات، حيث سيتم نقل المباراة على:

  • قناة beIN Sports 2
  • القناة الجزائرية الأرضية


 


 


 


 

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دورى ابطال افريقيا

