سبوتيفاي تنافس Apple Music بميزة تحكي قصة كل أغنية

أعلنت شركة سبوتيفاي Spotify، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم حول الأغنية “About the Song”، والتي تتيح للمستخدمين استكشاف القصص والخلفيات المرتبطة بالأغاني التي يستمعون إليها.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، تعرض ميزة سبوتيفاي الجديدة بطاقات قصصية قصيرة يمكن التنقل بينها بالسحب، مع إمكانية تقييمها بعلامة الإعجاب أو عدم الإعجاب.

وأوضحت الشركة أن هذه القصص الموجزة يتم تلخيصها اعتمادا على مصادر خارجية، بهدف تسليط الضوء على معلومات مثيرة ولحظات من كواليس صناعة الأغاني.

ومن خلال هذه الميزة، تمنح سبوتيفاي مستخدميها تجربة فريدة غير متاحة حاليا على منصات منافسة مثل Apple Music.

وتتوفر ميزة “About the Song” حاليا بنسخة تجريبية (بيتا) على تطبيقات الهواتف المحمولة باللغة الإنجليزية، لمشتركي بريميوم في كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وإيرلندا، ونيوزيلندا، وأستراليا.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة عبر شاشة “Now Playing”، وذلك من خلال التمرير لأسفل حتى ظهور بطاقة “About the Song” في الأغاني المدعومة، ثم استعراض القصة المرتبطة بالمقطع الموسيقي.

سبوتيفاي

وقالت سبوتيفاي في تدوينة رسمية: “يعرف عشاق الموسيقى هذا الشعور جيدا: أغنية تأسر انتباهك فجأة، فتشعر برغبة فورية في معرفة المزيد عنها. ما الذي ألهمها؟ وما المعنى الكامن وراءها؟ نحن نؤمن بأن فهم الحرفة والسياق المحيط بالأغنية يعمق ارتباطك بالموسيقى التي تحبها”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإعلانات التي كشفت عنها سبوتيفاي خلال أسبوع حافل بالتحديثات، إذ أعلنت الشركة مؤخرا أن المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيتمكنون قريبا من شراء نسخ ورقية من كتبهم الصوتية المفضلة مباشرة عبر التطبيق.

كما كشفت عن ميزتين جديدتين للكتب الصوتية، هما “Page Match” التي تسمح بمسح صفحة من كتاب ورقي والانتقال مباشرة إلى نفس الموضع في النسخة الصوتية، وميزة “Audiobook Recaps”.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أتاحت سبوتيفاي ترجمة كلمات الأغاني عالميا، إلى جانب إمكانية عرض الكلمات دون اتصال بالإنترنت لجميع المستخدمين، وليس فقط لمشتركي بريميوم، كما أعادت تصميم موضع عرض الكلمات لتظهر أسفل صورة الألبوم أو مقطع الفيديو القصير المصاحب للأغنية.

وأخيرا، أعلنت الشركة عن تحديثات جديدة على واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بوضع المطورين Developer Mode APIs، والتي تشمل اشتراط امتلاك حساب بريميوم، وتحديد عدد مستخدمي الاختبار، وتقليص مجموعة نقاط الوصول المتاحة.