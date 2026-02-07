قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امن الشرقية يفحص فيديو اعتداء سيدة على والدتها المسنه بالضرب
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سبوتيفاي تنافس Apple Music بميزة تحكي قصة كل أغنية

سبوتيفاي
سبوتيفاي
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سبوتيفاي Spotify، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم حول الأغنية “About the Song”، والتي تتيح للمستخدمين استكشاف القصص والخلفيات المرتبطة بالأغاني التي يستمعون إليها. 

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، تعرض ميزة سبوتيفاي الجديدة بطاقات قصصية قصيرة يمكن التنقل بينها بالسحب، مع إمكانية تقييمها بعلامة الإعجاب أو عدم الإعجاب.

وأوضحت الشركة أن هذه القصص الموجزة يتم تلخيصها اعتمادا على مصادر خارجية، بهدف تسليط الضوء على معلومات مثيرة ولحظات من كواليس صناعة الأغاني.

ومن خلال هذه الميزة، تمنح سبوتيفاي مستخدميها تجربة فريدة غير متاحة حاليا على منصات منافسة مثل Apple Music.

وتتوفر ميزة “About the Song” حاليا بنسخة تجريبية (بيتا) على تطبيقات الهواتف المحمولة باللغة الإنجليزية، لمشتركي بريميوم في كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وإيرلندا، ونيوزيلندا، وأستراليا.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة عبر شاشة “Now Playing”، وذلك من خلال التمرير لأسفل حتى ظهور بطاقة “About the Song” في الأغاني المدعومة، ثم استعراض القصة المرتبطة بالمقطع الموسيقي.

سبوتيفاي 

وقالت سبوتيفاي في تدوينة رسمية: “يعرف عشاق الموسيقى هذا الشعور جيدا: أغنية تأسر انتباهك فجأة، فتشعر برغبة فورية في معرفة المزيد عنها. ما الذي ألهمها؟ وما المعنى الكامن وراءها؟ نحن نؤمن بأن فهم الحرفة والسياق المحيط بالأغنية يعمق ارتباطك بالموسيقى التي تحبها”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإعلانات التي كشفت عنها سبوتيفاي خلال أسبوع حافل بالتحديثات، إذ أعلنت الشركة مؤخرا أن المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيتمكنون قريبا من شراء نسخ ورقية من كتبهم الصوتية المفضلة مباشرة عبر التطبيق.

كما كشفت عن ميزتين جديدتين للكتب الصوتية، هما “Page Match” التي تسمح بمسح صفحة من كتاب ورقي والانتقال مباشرة إلى نفس الموضع في النسخة الصوتية، وميزة “Audiobook Recaps”.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أتاحت سبوتيفاي ترجمة كلمات الأغاني عالميا، إلى جانب إمكانية عرض الكلمات دون اتصال بالإنترنت لجميع المستخدمين، وليس فقط لمشتركي بريميوم، كما أعادت تصميم موضع عرض الكلمات لتظهر أسفل صورة الألبوم أو مقطع الفيديو القصير المصاحب للأغنية.

وأخيرا، أعلنت الشركة عن تحديثات جديدة على واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بوضع المطورين Developer Mode APIs، والتي تشمل اشتراط امتلاك حساب بريميوم، وتحديد عدد مستخدمي الاختبار، وتقليص مجموعة نقاط الوصول المتاحة.

سبوتيفاي حول الأغنية تطبيقات الموسيقي About the Song قصة الاغنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

محمد صلاح

تطورات مثيرة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي .. ماذا حدث؟

عمرو زكي

القبض على اللاعب عمرو زكي بمطار القاهرة لتنفيذ أحكام قضائية

ترشيحاتنا

حبس

اعترافات المتهمين في واقعة ضبط مواد مخدرة بمدينة نصر

جثة

رصاص الغدر من العم وابنه ينهى حياة ابن شقيقه فى قرية السمطا بقنا| اعرف السبب

ذهب

ذهب وفلوس وسلاح وممنوعات.. ضبط كنز علي بابا مع عصابة المخدرات في المقطم

بالصور

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد