تكنولوجيا وسيارات

سبوتيفاي تطلق ميزة المحادثات الجماعية لمستخدميها

شيماء عبد المنعم

بعد إطلاق ميزة الرسائل في أغسطس الماضي، أعلنت منصة سبوتيفاي Spotify، هذا الأسبوع عن إطلاق ميزة المحادثات الجماعية. 

وبحسب ما ذكره موقع “techc runch”، أصبح بإمكان مستخدمي سبوتيفاي الآن مشاركة البودكاست والقوائم الصوتية والكتب الصوتية التي يستمعون إليها مع ما يصل إلى 10 أشخاص.

سبوتيفاي تطلق ميزة المحادثات الجماعية

 

يمكن للمستخدمين بدء المحادثات فقط مع الأشخاص الذين شاركوا معهم محتوى سابقا، على سبيل المثال، إذا كنت قد قمت بإنشاء قائمة تشغيل تعاونية مع شخص آخر أو انضممتما معا إلى خاصية Jam أو Blend، يمكنك بدء محادثة مع هذا الشخص.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه سبوتيفاي تعزيز الجوانب الاجتماعية لتطبيق البث الصوتي الخاص بها، فمع مرور الوقت، قامت الشركة بإضافة العديد من العناصر الاجتماعية مثل خاصية التعليقات على البودكاست، وإمكانية متابعة الأشخاص ورؤية ما يستمعون إليه.

سبوتيفاي تطلق ميزة المحادثات الجماعية

على الرغم من أن عدد 10 أشخاص قد لا يكون كافيا لتكوين مجتمع موسيقي حقيقي، خاصة في ظل دعم إنستجرام لعدد يصل إلى 250 مشاركا في الرسائل، وتيك توك الذي يسمح بمشاركة الرسائل مع 32 شخصا كحد أقصى، إلا أن هذه الميزة تمثل بداية جيدة، ومن المحتمل أن تقوم سبوتيفاي بتوسيع هذه عدد المشاركين في المستقبل لتلبية احتياجات مستخدميها.

كيفية بدء محادثة جماعية على سبوتيفاي

ولبدء محادثة جماعية على سبوتيفاي: قم بفتح التطبيق واضغط على ملفك الشخصي، ثم اختر الرسائل، بعد ذلك، اضغط على "رسالة جديدة"، وسيتم منحك خيار بدء محادثة مع أشخاص تفاعلت معهم سابقا، إذا لم يظهر شخص ما في القائمة، يمكنك البحث عنه لبدء محادثة مباشرة، مما يسمح لك بإضافته إلى المحادثة الجماعية. 

وكانت سبوتيفاي قد أشارت سابقا إلى أنه من الأفضل للمستخدمين الاستمرار في مشاركة المحتوى خارج التطبيق، حيث تهدف خاصية الرسائل لتكون مكملا لهذه العملية.

الميزة متاحة حاليا على الأجهزة المحمولة فقط، وليس على إصدار سطح المكتب، ووفقا لـ سبوتيفاي تشفر الرسائل أثناء التخزين والنقل، ولكن لا توجد حماية من التشفير من النهاية إلى النهاية.

