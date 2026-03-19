هل يجوز بدء صيام الست من شوال يوم عيد الفطر؟ .. الإفتاء توضح

حكم الصيام يوم عيد الفطر.. بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، يستعد المسلمون لصيام الستة من شوال، والبعض قد يظن أنه يمكن بدء صيام هذه الأيام منذ يوم عيد الفطر المبارك ومواصلتها بشهر رمضان المبارك، ظناً أن في ذلك ثواب للمسلم، دون معرفة حكم الصيام في عيد الفطر ذلك الأمر، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية. وأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصيام في عيد الفطر، مؤكدة أنه على الرغم من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندب للمسلمين صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر وصيام يوم عرفة وصيام عاشوراء ويومًا قبلها أو يومًا بعدها وستة شوال، ووعد الصائم بأنّ له أجر عظيم، إلا أن هناك 5 أيام من كل عام لا ينعقد فيها صيام المسلم والتي وصفها النبي الكريم بأيام الطعام والشراب.

وعن حكم الصيام في عيد الفطر، والخمسة أيام التي حُرم على المسلمين صيامها، فهي يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، ولذلك يمكن للمسلم صيام الستة البيض بعد رمضان، ولكن بداية من ثاني أيام العيد، ويجوز له صيامهم إما أياماً متفرقة أو مجمعة بحسب ما يريد.