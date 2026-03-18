قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف إيراني يشعل مبنى في تل أبيب.. وإصابة بحالات اختناق
نجم الزمالك يتغني بـ محمد صلاح: أسطورة بمعنى الكلمة
تقرير: ترامب يعارض شن المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية
أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم على المنشآت النفطية بدول الخليج
اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
إيقاف مُفاجئ لمباراة الغرافة والأهلي في دوري نجوم قطر
تشديد العقوبات على مخالفي تراخيص الكهرباء بمشروع قانون الحكومة الجديد
مجهول الهوية.. العثور على جثمان شاب غارقًا بمياه هاويس الخطاطبة في المنوفية
عراقجي يحذر من مخطط أمريكي لتوسيع الحرب ضد إيران
الإمارات تدين استهداف رأس لفان وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
تصعيد خطير بعد النهائي الإفريقي من فانيسالي موين
نصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا «خاسر»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأقارب؟.. اعرف الضوابط الشرعية

عبد الرحمن محمد

أوضح د.نظير عياد مفتي الجمهورية أن زكاة الفطر تُصرف للفئات المستحقة نفسها التي تُصرف لها الزكاة المفروضة، وعلى رأسها الفقراء والمساكين، حيث يرتبط استحقاقها بوصف الحاجة والعوز. فالفقير هو من لا يجد ما يكفيه، أو لا يمتلك ما يحقق له حد الكفاية، وبالتالي يُعان بما يضمن له حياة كريمة.

وبيّن المفتي أنه إذا كان هذا الوصف متحققًا في أحد الأقارب، كابن العم أو الأخ أو غيرهما ممن لا تجب على المزكّي نفقتهم، فإنه يجوز إعطاؤهم من زكاة الفطر، بل يُعد ذلك أولى لما فيه من الجمع بين الصدقة وصلة الرحم.

وفي المقابل، أكد أن من تلزم المزكّي نفقتهم لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، مثل الأبناء والزوجة، لأن نفقتهم واجبة عليه بالفعل، وبالتالي لا تصح إعطاؤهم من الزكاة.

ضوابط إخراج ززكاة الفطر للأقارب

ومن جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر كلها أو جزء منها للأقارب المستحقين، بشرط ألا يكونوا من الأصول أو الفروع، مثل الأب والجد، أو الابن والحفيد، إذا كانوا داخلين ضمن الفئات المستحقة للزكاة المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾.

وأكدت الدار أن إعطاء الزكاة للأقارب المستحقين يُعد أفضل، لما يجمعه من أجر الصدقة وصلة الرحم، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة».

حكم إخراج زكاة الفطر نقدا

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن التساؤل الشائع حول مدى جواز دفع زكاة الفطر مالا بدلا من الحبوب، مؤكدا عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن إخراج قيمتها نقدا أمر جائز شرعا ولا حرج فيه، وهو التوجه الذي يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ويراعي مصالح الناس.


المذاهب الفقهية في إخراج القيمة
وأوضح المفتي أن إجازة إخراج الزكاة نقدا هو مذهب الحنفية، وقول لدى بعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، كما سار على هذا النهج جماعة من التابعين كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري.

وأشار إلى أن الفقهاء الذين أجازوا النقد استندوا إلى أن الغاية هي سد حاجة المسكين، والمال أنفع للفقير في شراء متطلباته العاجلة يوم العيد، معتبرين أن الأصناف الواردة في السنة كانت للتيسير لشيوع التبايع بها آنذاك. وفي المقابل، تمسك جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة بظاهر النص الذي أوجب إخراجها طعاما.

زكاة الفطر مفتي الجمهورية هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأقارب قيمة زكاة الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش آداب العيد في الإسلام

عيد الفطر 2026

عيد الفطر 2026.. مواقيت صلاة العيد وحكمها

الجامع الأزهر

كل ليلة جزء قرآني.. الجامع الأزهر ينتهي من ختم القرآن في ليلة 29 رمضان

بالصور

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

أسامة أبو المجد : تقلبات الدولار والتوترات الإقليمية تضغط على سوق السيارات في مصر

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

ما هى متلازمة التعب المزمن؟

ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد