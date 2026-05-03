بعد جدل نظام الطيبات.. متحدث الصحة يكشف أسباب سحب ترخيص مزاولة المهنة

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن سحب ترخيص مزاولة المهنة من أي طبيب لا يُعد إجراءً عابرًا أو قرارًا يُتخذ دون أسس واضحة، بل يأتي بعد مراجعات وتحقيقات تقوم بها الجهات المختصة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هناك مبادئ مهنية وقانونية لا ترتبط بالأشخاص، بقدر ما ترتبط بحماية المجتمع وحق المواطنين في الأمان الصحي.

وأكد أن «سحب ترخيص مزاولة المهنة من أي طبيب، لا يُعد إجراءً عابرًا، أو قرارًا يُتخذ دون أسس واضحة؛ بل يأتي بعد مراجعات وتحقيقات تقوم بها الجهات المختصة التي تضع سلامة المرضى فوق أي اعتبار آخر، وهو في جوهره إعلان رسمي بأن استمرار هذه الممارسات؛ يمثل خطرًا لا يجوز التغاضي عنه».

وأضاف: «ومن ثم، فإن التعامل مع الأفكار أو الممارسات التي صدر بشأنها هذا النوع من القرارات؛ يجب أن يظل في إطار الوعي بخطورة الأمر، لا في إطار إعادة تقديمها باعتبارها محل قبول أو اختلاف مشروع» 

ولفت إلى أن: «المجتمعات تحمي نفسها؛ حين تحترم المعايير المهنية والمؤسسية، وحين تدرك أن ما سُحبت عنه المشروعية رسميًا، لا ينبغي منحه شرعية جديدة بصورة غير مباشرة».

