الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية

النائب ناجى الشهابي - رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح الشهابي، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وقام المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بجولة تفقدية داخل مصنع شركة «سامسونج» لتصنيع أجهزة الهواتف المحمولة والتابلت؛ بمجمع مصانع الشركة بمحافظة بني سويف، وذلك للاطلاع على التوسعات التي يشهدها المصنع، وأحدث خطوط الإنتاج وخطط الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية بالمصنع.

ويقع المصنع على مساحة 9 آلاف متر مربع  باستثمارات اجمالية  تقارب 100 مليون دولار، ويوفر المصنع 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكانت الشركة قد بدأت أعمال التصنيع بانتاج أجهزة التابلت التعليمي عام 2022 بطاقة إنتاجية بلغت حوالي 700 ألف جهاز، ثم شهدت توسعا في عام 2025 من خلال تدشين مصنع جديد متخصص في تصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى جانب أجهزة الحاسب اللوحي بسعة قصوى 6 مليون وحدة.

وخلال الجولة، استمع المهندس رأفت هندي إلى عرض تفصيلي من وون كيم رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر حول موقف التصنيع بالمصنع لتلبية متطلبات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج خلال عام 2025، حيث بلغ إنتاج السوق المحلي  2.2 مليون هاتف محمول، و600 ألف جهاز تابلت، ويتم تصنيع أحدث فئات الهواتف المحمولة للشركة فى مصر وتُطرح بالتزامن مع مختلف الأسواق العالمية.

واطلع رأفت هندي على خطة التصنيع خلال عام 2026، والتي تستهدف التوسع في عمليات إنتاج أجهزتها من الهواتف المحمولة والتابلت التعليمي لتغطية متطلبات السوق المحلي والتصدير للخارج.

وأكد هندي أن شركة "سامسونج" تعد من أوائل الشركات العالمية التي تعاونت معها الحكومة في إطار جهود تنمية صناعة الإلكترونيات وتعميق التصنيع المحلي؛ مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة في مصر شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بما يعكس ثقة سامسونج في الكفاءات المصرية، ويجسد نجاح الدولة في تهيئة مناخ جاذب ومحفز للاستثمار؛ مضيفا أن المصنع يقوم بتصنيع منتجات سامسونج الموجهة للسوق المحلي، إلى جانب التوسع في التصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية، بما يؤكد جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.

وأضاف أن هذه النجاحات تمثل نموذجًا عمليًا للشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، والتكامل بين الخبرات العالمية والكفاءات المصرية، كما تعكس نجاح جهود الدولة في بناء قاعدة من الكوادر الشابة، خاصة في صعيد مصر، القادرة على دعم صناعة الإلكترونيات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني؛ مؤكدا حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات في صناعة الإلكترونيات وتوطين صناعة الهواتف المحمولة تنفيذا لمبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في هذه الصناعة الواعدة.

وأشار إلى أن إنشاء مصنع «سامسونج» في محافظة بني سويف يعكس توجه الدولة نحو التوسع في إقامة المشروعات بمحافظات الصعيد، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وإتاحة فرص عمل متميزة لأبناء المحافظة.

