وزير الخارجية يبحث مجالات تطوير الصناعة وجذب الاستثمارات.. تفاصيل

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالمهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يوم الاحد ٣ مايو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير الصناعة وجذب الاستثمارات.

تناول اللقاء مناقشة آليات دعم القطاع الصناعي المصري، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتماشى مع أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. كما تم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، والعمل على توطين الصناعات، والترويج لها عبر البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.

وأكد وزيرا الخارجية والصناعة خلال اللقاء على الدور المحوري أهمية دعم جهود الدولة الاقتصادية، خاصة من خلال التواصل مع مجتمعات الأعمال والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

على صعيد آخر، تطرق وزير الخارجية إلى التحضيرات الجارية لعقد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، مؤكداً أهمية المؤتمر كمنصة لتعزيز التواصل مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج. كما أشار وزير الخارجية إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لربط الخبرات المصرية بالخارج بالقطاعات الصناعية الواعدة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكات بين المستثمرين في الخارج ونظرائهم في الداخل، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

فى ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية، بما يسهم في دفع جهود التنمية الصناعية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.