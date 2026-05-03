وزير الخارجية يبحث التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لتطوير الاستراتيجية الوطنية

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج اليوم الأحد، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب.

أكد الوزير عبد العاطي على الدور الهام الذى يضطلع به البرلمان المصرى ولجنة حقوق الإنسان في صياغة وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التشاور بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة محاورها، وكذا الإعداد للاستراتيجية الخمسية الثانية للفترة ٢٠٢٦-٢٠٣١، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.

كما أكد وزير الخارجية حرص كافة أعضاء اللجنة العليا على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل والتى تستهدف تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية للمواطن المصري.

كما استعرض وزير الخارجية نشاط وفد مصر فى مجلس حقوق الإنسان فى ضوء عضوية مصر في المجلس للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، وجدد الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون مع اللجنة بمجلس النواب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.