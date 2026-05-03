نجم سوبر يدخل حسابات حسام حسن قبل معسكر مايو

يواصل اللاعب مصطفى زيكو تقديم مستويات لافتة مع فريقه بيراميدز خلال الموسم الحالي، ما جعله يدخل بقوة ضمن دائرة اهتمامات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، قبل المعسكر المرتقب خلال شهر مايو.

أداء ثابت وأرقام مؤثرة في الدوري

وشارك زيكو في 21 مباراة خلال منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ونجح في تسجيل 6 أهداف، إلى جانب صناعة هدفين، ليؤكد حضوره كأحد العناصر الهجومية المؤثرة داخل صفوف بيراميدز، وقدرته على صناعة الفارق في المباريات.

وتعكس هذه الأرقام حالة من التطور في مستوى اللاعب، سواء من حيث الفاعلية الهجومية أو الاستمرارية في المشاركة، وهو ما يعزز من فرصه في دخول حسابات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

اهتمام فني قبل معسكر المنتخب

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يراقب عددًا من العناصر المميزة في الدوري المحلي، وعلى رأسهم مصطفى زيكو، في إطار سياسة الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا قبل الاستحقاقات الدولية القادمة.

وينتظر أن يحسم الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قائمته النهائية لمعسكر مايو بناءً على تقييم شامل لمستوى اللاعبين في الدوري، وسط منافسة قوية بين أكثر من لاعب في نفس المركز.