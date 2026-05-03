رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق: إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء وتواصل القصف

أكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، أن إسرائيل تتبع ما وصفه بـ«استراتيجية الخطوط الحمراء» داخل لبنان، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تُستخدم لتبرير العمليات العسكرية والانتهاكات المتكررة للأراضي اللبنانية.

الانتهاكات الإسرائيلية

وأوضح، خلال لقائه عبر قناة “القاهرة الإخبارية” مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الانتهاكات الإسرائيلية ما زالت مستمرة رغم تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال أخلت نحو 11 قرية في جنوب لبنان قبل تنفيذ عمليات قصف وهدم واسعة للمنازل.

وأضاف أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على لبنان فقط، بل تمتد إلى قطاع غزة أيضًا، حيث شنت إسرائيل عمليات قصف في مناطق شرق خان يونس، في ظل استمرار التوترات الميدانية وعدم الالتزام بالاتفاقات القائمة.

واعتبر أن استمرار هذه العمليات يعكس غياب الالتزام الحقيقي بوقف إطلاق النار، ويثير تساؤلات حول جدوى الاتفاقات الحالية في كل من لبنان وقطاع غزة، في ظل التصعيد المتواصل على الأرض.