أبرز رموز الفن المصري..نقابة الموسيقيين تنعى الفنان الكبير هاني شاكر

نعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الفنان الكبير هاني شاكر، الذي وافته المنية بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإنجازات، شكلت علامة فارقة في تاريخ الغناء العربي.

ويتقدم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ومجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الفنان هانى شاكر وأسرته الكريمة داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وأكدت النقابة، في بيان ، أن الراحل يُعد أحد أبرز رموز الفن في مصر والوطن العربي، حيث استطاع عبر عقود من الإبداع أن يحافظ على مكانته كأحد أهم الأصوات التي عبرت عن وجدان الجمهور، من خلال أعماله التي تميزت بالرقي والإحساس العالي.

وأضافت إن رحيل هاني شاكر يمثل خسارة كبيرة للساحة الفنية، وكان نموذجًا للفنان الملتزم صاحب الرسالة، الذي حافظ على القيم الفنية الأصيلة وقدم فنًا راقيًا يليق بتاريخ الموسيقى العربية.

وتابع البيان على أن إرث الفنان هاني شاكر سيظل حاضرًا في قلوب محبيه، وستبقى أعماله شاهدة على مسيرة فنية استثنائية لن تتكرر.

وفاة هاني شاكر

رحل عن عالمنا اليوم الفنان هاني شاكر، عن عمر يناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض ورحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم تكشف أسرة الفنان هاني شاكر، تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان حتى الآن.