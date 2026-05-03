مدبولي: توجيهات من الرئيس بضرورة وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف البترولية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الحفار البحري المصري "القاهر-2"، وذلك عقب نجاحه في تنفيذ أعمال حفر البئر الاستكشافية "دنيس غرب 1X" بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط، والتي أسفرت عن تحقيق كشف واعد للغاز الطبيعي، باحتياطيات تُقدَّر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى نحو 130 مليون برميل من المتكثفات.

وشارك في الزيارة عدد من قيادات قطاع البترول، إلى جانب قيادات شركة إيني الإيطالية، المستثمر الرئيسي في منطقة الكشف، بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية، حيث ضم الوفد "دييجو بورتوجيزي"، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة (إيني)، و"فرانشيسكو جاسباري"، المدير العام للشركة في مصر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تُسهم في رفع إنتاجية البترول والغاز، على غرار التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر والتكنولوجيا وشركاء الإنتاج، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد، وهو ما تعمل عليه الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية بجهود حثيثة، بالتعاون مع الجهات والشركات المعنية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى، في الوقت نفسه، بكل جدية لسداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة في مصر، إلى جانب تكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات قطاع البترول، وتحقيق الاستفادة المُثلى من دوره في جهود التنمية، مع تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغويز، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

فيما أكد المهندس كريم بدوي أن كشف "دنيس" الجديد يمثل إحدى الثمار المهمة لبرنامج الوزارة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتطبيق حوافز جديدة لتسريع الاستثمار في قطاع البترول والغاز، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تسوية المستحقات بالكامل بنهاية يونيو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يعزز ثقة الشركاء ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في مجالي البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأوضح وزير البترول أن الكشف يأتي أيضًا نتيجة الاتفاق التحفيزي مع شركاء منطقة امتياز تمساح خلال العام الماضي، والذي أسهم في تسريع أعمال الحفر، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف يعد من أبرز الاكتشافات خلال السنوات الأخيرة، ويدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

وقال إن الوزارة مستمرة، بالتعاون مع شركائها، في تنفيذ برنامج مكثف لزيادة معدلات الإنتاج من الحقول القائمة باستخدام أحدث التكنولوجيات، إلى جانب الإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، وحفر آبار استكشافية جديدة لاستهداف تكوينات بترولية وغازية واعدة.

في الوقت نفسه، أضاف الوزير أن التعاون المثمر مع شركاء الاستثمار العالميين انعكس في إعلان عدد من الشركات عن خطط استثمارية طموحة، تشمل نحو 8 مليارات دولار لشركة "إيني"، و5 مليارات دولار لشركة "بي بي"، و2 مليار دولار لشركة "أركيوس" الإماراتية، إلى جانب تعزيز شركة "شل" العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه بالبحر المتوسط، فضلًا عن توسع شركة أباتشي في أنشطتها بالصحراء الغربية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 4 مليارات دولار.

وخلال جولته، تفقد رئيس مجلس الوزراء الحفار وغرفة التحكم الرئيسية، واستمع إلى شرح حول إمكاناته الفنية ودوره ضمن أسطول الحفارات البحرية بقطاع البترول المصري؛ حيث تتولى الشركة الحديثة للحفر (MDC) تشغيله باستخدام أحدث التكنولوجيات، كما تابع رئيس الوزراء عرضا تقديميا حول المراحل المختلفة لعملية الحفر والاستكشاف.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من المهندس ثروت الجندي، رئيس شركة بترول بلاعيم (بتروبل)، حول تطور العمليات في منطقة امتياز تمساح؛ حيث تم تنفيذ أعمال الحفر على عمق مياه يبلغ نحو 98 مترًا، باستخدام تقنية الحفر المائل للوصول إلى أعماق تتجاوز 4 آلاف متر، ما أسهم في الوصول إلى التكوينات الحاملة للغاز.

وخلال الجولة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي بالعاملين من شركتي بتروبل والحديثة للحفر، موجّهًا لهم التحية، ومشيدًا بجهودهم في العمل في بيئة بحرية دقيقة وفق أعلى معايير السلامة، مؤكدًا أهمية دورهم في دعم جهود زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتشافات الجديدة لتلبية احتياجات الدولة.