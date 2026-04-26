رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لمتابعة عددٍ من ملفات العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل من بينها جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال اللقاء استعراض سيناريوهات وزارة البترول والثروة المعدنية للاستعداد لفصل الصيف، وخطط تأمين إمدادات الوقود اللازمة لقطاع الكهرباء، لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، وذلك من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، والاستفادة من سفن التغييز، بما يضمن توفير إمدادات آمنة ومستدامة، ويدعم ايضا استمرار عمل القطاع الصناعي بكامل طاقته الإنتاجية والتصديرية .

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرض وزير البترول والثروة المعدنية جهود زيادة الإنتاج من الحقول الحالية، إلى جانب تنفيذ برامج مكثفة لأعمال البحث والاستكشاف .

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية التعجيل بتنمية حقل "دينيس غرب" المكتشف قبالة سواحل بورسعيد، لتعظيم الاستفادة من قدراته الإنتاجية من الغاز، وإضافة كميات جديدة إلى الإنتاج المحلي .

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء اطّلع، خلال اللقاء، على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.