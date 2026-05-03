كريم حسن شحاتة يحسم الجدل حول تصريح والده بشأن بيزيرا

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة إن والده، المدرب الكبير حسن شحاتة، يتسم بالصراحة الشديدة، موضحًا أنه لا يميل إلى تجميل التصريحات، بل يعبّر دائمًا عما بداخله بشكل مباشر.

وأضاف كريم حسن شحاتة أن الجدل المثار حول تصريحاته بشأن اللاعب بيزيرا جاء نتيجة سوء فهم، مؤكدًا أن “المعلم” أشاد بمهارات اللاعب ووصفه بالمميز، لكنه أشار إلى أنه “بيضحك علينا” في سياق التفاعل مع الجماهير.

وأوضح كريم أن المقصود من التصريح لم يكن التقليل من اللاعب أو اتهامه بعدم الجدية داخل الملعب، بل الإشارة إلى أسلوبه في المبالغة في التفاعل مع الجمهور، وهو ما تم تفسيره بشكل خاطئ وأثار الجدل.

تصدر حسن شحاتة المدير الفني الأسطوري السابق لمنتخب مصر، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن لاعب الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا.

تحدث حسن شحات أمس الأربعاء، عبر قناة النهار، عن رأيه في مستوى اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، قائلًا: "بيزيرا لاعب بيضحك علينا، لأني عمري ما شوفت لعيب بيعيط، في وقت من الأوقات عيط عشان معرفش مين عمله ايه".



وتابع: "هو لاعب جيد جدًا لكن مش محتاج إنك تعيط عشان تجذب الجماهير لك، أو عشان تخلى الجماهير تقول عليك لاعب كويس، اللاعب الكويس بيبان عليه وعلى تواجده مع الفريق".