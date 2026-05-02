وزير الخارجية: نؤكد تضامن مصر الكامل مع مالي في مواجهة الأعمال الإرهابية

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من عبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي يوم الجمعة الأول من مايو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، استعرض وزير الخارجية المالى مستجدات الأوضاع الأمنية في بلاده، والجهود الجارية لمكافحة الإرهاب والتطرف بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في مالي، متناولاً الأحداث المتسارعة فى بلاده.

ومن جانبه، أشاد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مجددا إدانة مصر للهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية مالي مؤخرا، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع مالي في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، ورفض مصر القاطع لكافة الاعتداءات التي تنال من أمن واستقرار الدولة المالية.

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابع تمويلها، والتصدي للفكر المتطرف الذي يغذيها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والقارة الأفريقية، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الأمن والتنمية.

وفي سياق متصل، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف، والبناء على الزخم السياسي والتنموي القائم بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.