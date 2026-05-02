الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد تصريحات ميرز.. الولايات المتحدة تسحب 5000 جندي من ألمانيا

ناصر السيد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الولايات المتحدة ستسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال العام المقبل.

وهذه الخطوة، التي تأتي بعد انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمستشار الألماني فريدريش ميرز بسبب انتقاده للحرب الأمريكية مع إيران، ستبقي على وجود أكثر من 30 ألف جندي أمريكي في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، شون بارنيل، في بيان: "أمر وزير الحرب بسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا"، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن".

وأضاف: "يأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة لوضع القوات التابعة للوزارة في أوروبا، ويراعي متطلبات مسرح العمليات والظروف على الأرض. ونتوقع إتمام الانسحاب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة".

وكان ترامب قد ألمح إلى هذه التخفيضات في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرز بأن الولايات المتحدة تتعرض "للإهانة" من قبل إيران.

خلال زيارته لإحدى المدارس في وسط ألمانيا يوم الاثنين، اتهم ميرز المسؤولين الأمريكيين بدخول حرب دون استراتيجية واضحة، قائلاً إن "الأمر برمته غير مدروس على أقل تقدير".

وأضاف ميرز: "من الواضح أن الإيرانيين بارعون جداً في التفاوض، أو بالأحرى، بارعون جداً في عدم التفاوض، إذ سمحوا للأمريكيين بالذهاب إلى إسلام آباد ثم غادروا دون أي نتيجة". 

وتابع: "إن أمة بأكملها تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية، وخاصة من قبل ما يسمى بالحرس الثوري. لذا آمل أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن".

وفي يوم الثلاثاء، قال ترامب إن ميرز "لا يعرف ما يقول" بشأن إيران، وفي اليوم التالي أعلن أن الولايات المتحدة "تدرس وتراجع" إمكانية خفض عدد قواتها.

