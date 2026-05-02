المكسب عربون صلح للجماهير.. رسائل قوية من وليد صلاح الدين بعد الفوز علي الزمالك

وجه وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة اعتذار لجماهير المارد الأحمر، بسبب نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية إنه يقدم اعتذارًا لكل الجماهير عن الإخفاقات، مؤكدًا أن الفريق قادر دائمًا على العودة بشكل أقوى مثل كبار الأندية العالمية.

وأضاف أن التوفيق غاب عن الأهلي خلال أغلب مباريات الموسم، باستثناء مواجهة طلائع الجيش، مشيرًا إلى أن الفريق لم يكن يستحق الخسارة في معظم اللقاءات وفقًا للأرقام والإحصائيات، لكن غياب الحظ كان عاملًا مؤثرًا.

وأكد مدير الكرة أن الفوز الأخير يمثل “عربون صلح” مع الجماهير، موضحًا أن إمكانيات لاعبي الأهلي أعلى بكثير مما ظهر، إلا أن غياب الثقة كان سببًا رئيسيًا في تراجع الأداء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود أخطاء داخل الفريق لا يمكن إصلاحها إلا بنهاية الموسم، معترفًا بالحاجة إلى حلول جذرية، داعيًا إلى منح كل عنصر داخل الفريق فرصته كاملة، ومؤكدًا أن الأهلي سيعود أقوى مع انطلاقة الموسم الجديد.