القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية في المعادي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية من أحد الشوارع بمنطقة المعادى بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 /فبراير المنقضى تبلغ لقسم شرطة البساتين من (طالب – مقيم بمحافظة القليوبية) بسرقة دراجته النارية حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عنصر جنائى- مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته (الدراجة النارية المستولى عليها) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





