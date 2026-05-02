أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ
جامعة القاهرة تطلق النشرة الدورية الثانية لبيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
جيتور تبهر العالم بسيارة خارقة تمشي على الماء
دعاء الصباح للرزق.. 8 كلمات تنجيك من الفقر وهم الديون الثقيلة
بالأرقام.. أفضل 5 لاعبين في الأهلي يحسمون قمة الزمالك بثلاثية ويعيدون إشعال سباق الدوري
الفلاحين: القطاع الزراعي ازدهر في عهد الرئيس السيسي
عوض: مقترح تنموي متكامل لتطوير مدينة رشيد وتحويلها لوجهة سياحية وتراثية متميزة
بعد زواجها ثلاث مرات .. اعتراف مثير لـ بشرى
واشنطن تتخلى عن الحلفاء.. لماذا تمتلك الولايات المتحدة قواعد عسكرية في ألمانيا ؟
ارتفاع ملحوظ.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه بالبورصة والأسواق الآن
أول الخاسرين.. إفلاس شركة سبيريت الأمريكية بسبب حرب إيران
وزير الخارجية يؤكد التضامن الكامل مع مالي في مواجهة الأعمال الإرهابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيتور تبهر العالم بسيارة خارقة تمشي على الماء

سعر جيتور G700
سعر جيتور G700
عزة عاطف

أثارت شركة جيتور الصينية، ذهول قطاع السيارات العالمي بإطلاق طرازها الجديد G700 نسخة آرك (Ark Edition)، والتي لا تكتفي بكونها سيارة دفع رباعي فاخرة، بل تقدم قدرات برمائية حقيقية تجعلها قادرة على السباحة في المياه العميقة. 

وتأتي هذه الخطوة لتعيد تعريف مفهوم سيارات المغامرات في عام 2026، حيث زودت الشركة السيارة بمحرك هجين جبار يولد قوة تصل إلى 892 حصانًا، مما يمنحها أداءً استثنائيًا على اليابسة وقدرة فريدة على المناورة داخل الوسط المائي، وهو ما يضعها في فئة خاصة تتجاوز حدود المنافسة التقليدية.

تقنيات الدفع المائي والثبات الجيروسكوبي المتطور

تعتمد جيتور G700 في قدراتها البرمائية على منظومة تقنية معقدة تشمل مراوح دفع كهربائية مثبتة في الخلف تعمل فور دخول السيارة إلى الماء، مع تدعيم الهيكل بنظام ثبات جيروسكوبي يضمن توازن المركبة ومنع انقلابها حتى في ظروف التيارات المائية غير المستقرة. 

ولضمان الحماية الكاملة للمكونات الحيوية، حصلت السيارة على عزل وتعزيزات هيكلية بتصنيف IP68، وهو أعلى معايير مقاومة الماء والغبار عالميًا، مما يمنع تسرب المياه إلى المقصورة أو منظومة الحركة الكهربائية والميكانيكية أثناء الإبحار.

منظومة الحركة الهجينة ومفهوم السلامة المبتكر

تعمل السيارة بنظام دفع هجين يجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك احتراق داخلي يعمل كموسع للمدى (Range Extender)، مما يضمن توفر الطاقة اللازمة للرحلات الطويلة سواء في البر أو الماء دون القلق من نفاد البطارية.

وتؤكد جيتور أن إضافة هذه القدرات البرمائية ليست مجرد "صرعة" تسويقية أو وسيلة لجذب الانتباه، بل هي ميزة تركز بشكل أساسي على السلامة؛ حيث تهدف إلى حماية الركاب في حالات الفيضانات المفاجئة أو عند اضطرار السائق لعبور مسطحات مائية أثناء الكوارث الطبيعية، مما يجعلها مركبة إنقاذ شخصية متطورة.

مستقبل سيارات الطرق الوعرة والذكاء التصميمي

يمثل إطلاق G700 نسخة آرك تحديًا مباشرًا للشركات العالمية المصنعة لسيارات الطرق الوعرة، حيث تبرهن جيتور على أن الابتكار الصيني قادر على دمج الفخامة العالية مع الحلول الهندسية الجريئة. 

وتأتي المقصورة مزودة بأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تراقب عمق المياه وضغطها بشكل لحظي، وتقوم بضبط وضعية الجلوس ونظام الدفع تلقائيًا فور استشعار الطفو. 

إن هذا المزيج بين القوة الحصانية الهائلة والقدرة على السباحة يجعل من جيتور G700 أيقونة هندسية تعكس طموحات عام 2026 في خلق مركبات تتجاوز العقبات الطبيعية بكل ثقة وسلاسة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. هذه المكالمات والرسائل تسرق أموالك

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

عمرو أديب

تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الأهلي بثلاثية أمام الزمالك

جماهير الزمالك

وفاة مشجعة زملكاوية في حادث سير أثناء توجهها لحضور مباراة القمة

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

ترشيحاتنا

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الأهلي

إبراهيم عبد الجواد يتغزل فى نجم الأهلي: معرفش بيقعد احتياطي ليه

وليد صلاح الدين

المكسب عربون صلح للجماهير.. رسائل قوية من وليد صلاح الدين بعد الفوز علي الزمالك

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة

استراحة مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟
اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟
اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

تغيّر يومك بالكامل.. القيلولة القصيرة تعيد شحن جسمك وعقلك واستعادة النشاط

قيلولة 20 دقيقة.. هل يمكن أن تغيّر يومك بالكامل؟
قيلولة 20 دقيقة.. هل يمكن أن تغيّر يومك بالكامل؟
قيلولة 20 دقيقة.. هل يمكن أن تغيّر يومك بالكامل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

