جيتور تبهر العالم بسيارة خارقة تمشي على الماء

أثارت شركة جيتور الصينية، ذهول قطاع السيارات العالمي بإطلاق طرازها الجديد G700 نسخة آرك (Ark Edition)، والتي لا تكتفي بكونها سيارة دفع رباعي فاخرة، بل تقدم قدرات برمائية حقيقية تجعلها قادرة على السباحة في المياه العميقة.

وتأتي هذه الخطوة لتعيد تعريف مفهوم سيارات المغامرات في عام 2026، حيث زودت الشركة السيارة بمحرك هجين جبار يولد قوة تصل إلى 892 حصانًا، مما يمنحها أداءً استثنائيًا على اليابسة وقدرة فريدة على المناورة داخل الوسط المائي، وهو ما يضعها في فئة خاصة تتجاوز حدود المنافسة التقليدية.

تقنيات الدفع المائي والثبات الجيروسكوبي المتطور

تعتمد جيتور G700 في قدراتها البرمائية على منظومة تقنية معقدة تشمل مراوح دفع كهربائية مثبتة في الخلف تعمل فور دخول السيارة إلى الماء، مع تدعيم الهيكل بنظام ثبات جيروسكوبي يضمن توازن المركبة ومنع انقلابها حتى في ظروف التيارات المائية غير المستقرة.

ولضمان الحماية الكاملة للمكونات الحيوية، حصلت السيارة على عزل وتعزيزات هيكلية بتصنيف IP68، وهو أعلى معايير مقاومة الماء والغبار عالميًا، مما يمنع تسرب المياه إلى المقصورة أو منظومة الحركة الكهربائية والميكانيكية أثناء الإبحار.

منظومة الحركة الهجينة ومفهوم السلامة المبتكر

تعمل السيارة بنظام دفع هجين يجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك احتراق داخلي يعمل كموسع للمدى (Range Extender)، مما يضمن توفر الطاقة اللازمة للرحلات الطويلة سواء في البر أو الماء دون القلق من نفاد البطارية.

وتؤكد جيتور أن إضافة هذه القدرات البرمائية ليست مجرد "صرعة" تسويقية أو وسيلة لجذب الانتباه، بل هي ميزة تركز بشكل أساسي على السلامة؛ حيث تهدف إلى حماية الركاب في حالات الفيضانات المفاجئة أو عند اضطرار السائق لعبور مسطحات مائية أثناء الكوارث الطبيعية، مما يجعلها مركبة إنقاذ شخصية متطورة.

مستقبل سيارات الطرق الوعرة والذكاء التصميمي

يمثل إطلاق G700 نسخة آرك تحديًا مباشرًا للشركات العالمية المصنعة لسيارات الطرق الوعرة، حيث تبرهن جيتور على أن الابتكار الصيني قادر على دمج الفخامة العالية مع الحلول الهندسية الجريئة.

وتأتي المقصورة مزودة بأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تراقب عمق المياه وضغطها بشكل لحظي، وتقوم بضبط وضعية الجلوس ونظام الدفع تلقائيًا فور استشعار الطفو.

إن هذا المزيج بين القوة الحصانية الهائلة والقدرة على السباحة يجعل من جيتور G700 أيقونة هندسية تعكس طموحات عام 2026 في خلق مركبات تتجاوز العقبات الطبيعية بكل ثقة وسلاسة.