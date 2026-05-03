موعد مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي اليوم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم الأحد نحو استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث يحل نادي النصر، متصدر الترتيب، ضيفاً ثقيلاً على القادسية "الحصان الأسود" لهذا الموسم، في قمة مرتقبة ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن للمحترفين.

يدخل النصر السعودي المباراة وهو يتربع على قمة الدوري برصيد 79 نقطة، بسلسلة من الانتصارات المتتالية.

و يطمح القادسية، صاحب المركز الرابع برصيد 65 نقطة، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لعرقلة المتصدر.

موعد مباراة النصر والقادسية

تنطلق مباراة النصر والقادسية في تمام الساعة 9:00 مساءً .