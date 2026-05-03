الزمالك على القمة.. جدول المباريات المتبقية للدوري المصري

يزداد اشتعال المنافسة على حصد لقب الدوري لهذا الموسم 2025-2026 مع اقتراب نهاية الجولات المتبقية للفرق المتنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز دوري نايل.

ويتربع الزمالك على قمة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة فيما يليه بيراميدز في المركز الثاني بنفس عدد النقاط ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

وحقق الأهلي فوزًا على نظيره الزمالك في الجولة الخامسة من المنافسات الحاسمة لحصد لقب الدوري ما جعله ينافس على اللقب من جديد ما جعل المنافسة على صعيد ساخن في ظل تقارب النقاط بين الثلاث فرق الكبار.

ويسعى الثلاث فرق المتنافسة على بطولة الدوري المصري لحصد المزيد من النقاط في المبارايت المتبقية قبل انتهاء الجولات لتأكيد الصدارة وخطف اللقب هذا الموسم.

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

الأهلي × إنبي - يوم الثلاثاء 5 مايو - الساعة 8:00 مساءً

المصري × - يوم الجمعة 15 مايو - يتم تحديد التوقيت لاحقا

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

سموحة × الزمالك - يوم الثلاثاء 5 مايو - الساعة 8:00 مساءً

الزمالك × سيراميكا كليوباترا - يوم الأربعاء 20 مايو - يتم تحديد التوقيت لاحقا

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

سيراميكا كليوباترا × الأهلي - يوم الثلاثاء 5 مايو - الساعة 8:00 مساءً

بيراميدز × سموحة - يوم الجمعة 15 مايو - يتم تحديد التوقيت لاحقا