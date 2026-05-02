أحمد موسى عن نيرك لصناعات السكك الحديد : نوطّن صناعات ثقيلة في مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:" الاحتفالية كانت في سيناء ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الاحتفالية كانت في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية نيرك ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لازم الواحد يكون سعيد لأننا بنعمل توطين صناعات ثقيلة في مصر وإحنا كنا بنستورد مسمار فلنكات السكك الحديدية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إحنا عندنا صناعات كاملة ترتبط بالسكك الحديد تتم على أرض الوطن ، مصنع نيرك بيعمل دلوقتي عربات المترو ويتم العمل على زيادة معدلات توطين الصناعات في مصر ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :"هناك حركة عمل ضخمة في مصنع نيرك الذي يعمل فيه الأيادي المصرية "، مضيفا:" كل يوم عندي مصانع جديدة بتفتح في مصر وإحنا دلوقتي عندنا مصانع لعربات القطارات وعربات المترو ومناطق لوجيستية مكنتش عندنا ".

