نشأت الديهي يعتذر على الهواء ويهاجم نظام الطيبات ويكشف مفاجأة عن ضياء العوضي

قدّم الإعلامي نشأت الديهي اعتذارًا على الهواء خلال برنامجه “بالورقة والقلم” المذاع عبر قناة “Ten”، عن عدم تصديه في وقت مبكر للأفكار التي طرحها الدكتور الراحل ضياء العوضي بشأن ما يُعرف بـ“نظام الطيبات”، مؤكدًا أنه كان يجب مواجهتها منذ بدايتها وكشفها للرأي العام.

أساس علمي أو طبي

وشن الديهي هجومًا حادًا على تلك الأفكار، واصفًا إياها بأنها تفتقر إلى أي أساس علمي أو طبي أو منطقي، معتبرًا أنها لا تتجاوز كونها “فهلوة وأمية طبية” تم تقديمها للجمهور بشكل غير مسؤول.



وكشف الديهي خلال حديثه عن مفاجأة، مؤكدًا أن الدكتور ضياء العوضي تم شطبه نهائيًا من جداول نقابة الأطباء في 17 فبراير الماضي، بما يعني فقدانه لصفته المهنية كطبيب قبل وفاته، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء في أعقاب تحقيقات مرتبطة بقضايا متعددة، وهو ما يضع ما عُرف بـ“نظام الطيبات” في إطار يفتقر إلى المصداقية العلمية.

تضليل الرأي العام

كما وجه عتابًا للإعلامي محمود سعد، باعتباره أول من استضاف العوضي وساهم في نشر أفكاره، قائلًا إنه كان من الضروري وجود متخصصين للرد على هذه الادعاءات التي تمس الثوابت العلمية، مطالبًا في الوقت نفسه بحذف تلك اللقاءات من المنصات وتقديم اعتذار للجمهور، محذرًا من خطورة نشر مثل هذه الأفكار التي قد تساهم في تضليل الرأي العام.