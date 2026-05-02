تعد أكلة الكبد والكلاوي من أشهر الأكلات الشعبية التي تقدم في المطاعم المصرية لذا ترغب الكثير من النساء في تعلم أسرار تحضيرها في المنزل.

ونعرض لكم طريقة عمل الكبد والكلاوي بالبصل المكرمل من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير:

كبدة مكعبات

كلاوي مكعبات

بصل شرائح

فلفل ألوان شرائح

فلفل حار أخضر وأحمر حلقات

حبهان

ورق لورا

مستكة

خل

سكر

زبدة

ملح

فلفل اسود

طريقة عمل الكبد والكلاوي بالبصل المكرمل:

في طاسة بها سمنة كرملي البصل وشوحي الكبد والكلاوي.

اضيفي الفلفل الالوان والفلفل الحار والملح والتوابل واتركيه على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى النضج ثم قدميه ساخنا مع الخبز البلدي.