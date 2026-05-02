خالد منتصر : حديث ضياء العوضي هلاوس وهراء وضلالات وخزعبلات

كشف الدكتور خالد منتصر، أستاذ الأمراض الجلدية، أن كلام الدكتور ضياء العوضي، هلاوس وهراء وضلالات وخزعبلات، وهناك تحركات من وزارة الصحة ونقابة الأطباء منذ فترة مبكرة.

وتابع منتصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ضحية تسقط كل يوم بسبب كلام ضياء العوضي.

ولفت إلى أنه يبقى الدور في التحرك لوقف وحذف فيديوهات تسجل كل يوم آلاف المشاهدات تنشر هذا الفكر الضال، موضحة أن صحة الناس ليس وجهات نظر ولا بد من الحفاظ عليها، موضحًا أن المسئولين والإعلام مهمتهم الحفاظ على حياة الناس.

واختتم الدكتور خالد منتصر، أستاذ الأمراض الجلدية، أن فيروس الخرافة لضياء العوضي اقتحم وعي المواطنين وتسبب في وفاة المرضى، موضحا أنه على الجانب الأخر تسير مبادرة 100 مليون صحة بخطة واثقة.

