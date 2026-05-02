اقتصاد

وزير البترول: حفر 26 بئراً تنمويا جديداً وتحقيق المستهدفات الإنتاجية بنسبة 100% من الزيت المكافيء

وزير البترول في اجتماع جمعية خالدة
أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التعاون البناء مع شركاء قطاع البترول الأجانب في إطار شراكة استراتيجية ينتج عنها قصص نجاح حقيقية تحقق المصالح المشتركة، وأن شركة أباتشي العالمية تعد نموذجاً متميزاً لمثل هذه الشراكات المثمرة، مؤكداً خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول، لاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ومناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ أن ما يتحقق في حقول الصحراء الغربية هو رحلة تطوير مستمر تهدف في مقامها الأول إلى الحفاظ على سلامة العاملين، حيث يظل الهدف الأسمى هو منع وقوع الحوادث من خلال ترسيخ ثقافة السلامة التي تقود بدورها لنتائج إنتاجية جيدة وتطبيق متميز.

وأكد الوزير أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي للنجاح، معتبراً أن النمو السريع لن يتحقق إلا بتوظيف هذا العنصر بالشكل الصحيح، وهو ما يتطلب بناء القدرات وفقاً للاحتياجات وتوفير التدريب الصحيح والمستمر ضمن خطة الخمس سنوات المقبلة التي أشاد بها وبقابليتها للتنفيذ، مع العمل على إكساب الكوادر مهارات جديدة بالتعاون مع مراكز التدريب المختلفة التابعة للقطاع.

وقد شدد الوزير على ضرورة الإسراع في عمليات الحفر والاستكشاف لاستغلال كامل الإمكانات المتاحة في حقول خالدة بالصحراء الغربية، مع التركيز على إعادة معالجة البيانات السيزمية بتقنيات حديثة للكشف عن فرص جديدة وتقليل مخاطر الاستثمار، مؤكداً أن خفض تكلفة البرميل يمثل أولوية قصوى لزيادة الجدوى الاقتصادية والتشجيع علي ضخ استثمارات جديدة في عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي، ووجه بضرورة تكاتف الجهود لمواجهة تحديات الإنتاج، وعقد ورش عمل دورية لبحث سبل تطوير العملية الإنتاجية واستغلال الإمكانات المتاحة مع التركيز على أن عنصر السرعة هو المفتاح لتحقيق النتائج المرجوة.

وذكر المهندس معتز عاطف رئيس الشركة خلال استعراضه لأهم مؤشرات الأداء أنه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، حققت الشركة 15 كشفاً بترولياً، أضافت احتياطيات متوقعة بنحو 15 مليون برميل مكافئ، كما واصلت تنفيذ برامج إعادة معالجة البيانات السيزمية في مناطق أبو الغراديق وغرب كلابشة، كما تم حفر 26 بئراً تنموياً جديدة، وتنفيذ 75 عملية إعادة إكمال، بما ساهم في تحقيق المستهدفات الإنتاجية بنسبة 100% من الزيت المكافيء و107% للغاز الطبيعي، ومن المخطط خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي حفر 26 بئر إستكشافي و31 بئراً تنموياً إضافياَ وتنفيذ 45 عملية إعادة إكمال.

كما أشار إلى الخطة الاستباقية الموضوعة لزيادة معدلات الإنتاج وتسريع وتيرة التنفيذ قبل حلول فصل الصيف، بالتعاون مع شركتي إيجاس وجاسكو، بهدف استيعاب تعجيل كميات الغاز وربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد خلال موسم الصيف، مشيراً إلى أن تنفيذ الخطة تم بالتعاون مع الشركات الشقيقة، وعلى رأسها بتروجت، التي ساهمت في الإسراع بتنفيذ خطوط الإنتاج وتعديلات التسهيلات اللازمة، بما مكّن الشركة من ربط كميات إضافية بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إعداد خطة محكمة لتأمين المخزون الاستراتيجي من المعدات والخامات بمخازن الشركة بما يغطي احتياجات التشغيل لمدة 6 أشهر.

وتستهدف الشركة خلال العام المالي 2026/2027 إنفاق 1.043 مليار دولار، مع حفر 47 بئراً استكشافية و57 بئراً إنتاجية، مع وجود خطة طموح لزيادة الانتاج. فيما يجري تنفيذ المشروعات الداعمة لخطة الإنتاج ومنها شبكات خطوط نقل البترول والغاز و شبكة القوي الكهربائية بمنطقة رزاق.

وفي إطار أنشطة السلامة والصحة المهنية خلال العام المالي 2026/2027، سيتم تدريب فريق متخصص في التحقيق بالحوادث من خلال مدربين معتمدين، بالإضافة إلى تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من منظومة التحول الرقمي لإدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتطوير أنظمة السلامة ومكافحة الحريق.

ولفت إلى تجديد هوية شركة خالدة من خلال إطلاق شعارها الجديد وكذلك إطلاق الرؤية والرسالة والقيم، الأمر الذي يساعد في خلق ثقافة عمل متطورة باعتبار خالدة نموذجاً يُحتذى به في مجال الاستكشاف والإنتاج.

