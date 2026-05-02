طريقة عمل سويسرول الفراولة.. أحلى من الجاهز

سويسرول الفراولة من الحلويات الشهية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، فيمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك.

قدمت الشيف غادة جميل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سويسرول الفراولة ، فيما يلي….

مقادير سويسرول الفراولة:

● 5 صفار بيض

● فانيليا

● ملح

● 3 ملعقة لبن

● 2 ملعقة زيت

● 5 بياض بيض

● نصف كوب سكر

● ¾ كوب دقيق

● كريم شانتي

● مربى فراولة

طريقة تحضير سويسرول الفراولة



في بولة يخلط صفار 5 بيض و رشة ملح مع 3 ملاعق لبن 2 ملعقة زيت

ثم بياض البيض يخلط مع السكر

ثم يضاف الخليط ثم الدقيق و يدخل فرن ساخن حتي النضج و تحشي بمربة الفراولة و الكريم شانتي

و تقدم