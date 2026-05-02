طريقة عمل سويسرول الفراولة.. أحلى من الجاهز

سويسرول الفراولة من الحلويات الشهية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، فيمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك.
قدمت الشيف غادة جميل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سويسرول الفراولة ، فيما يلي….
مقادير سويسرول الفراولة:
● 5 صفار بيض
● فانيليا
● ملح
● 3 ملعقة لبن
● 2 ملعقة زيت
● 5 بياض بيض
● نصف كوب سكر
● ¾ كوب دقيق
● كريم شانتي
● مربى فراولة
طريقة تحضير سويسرول الفراولة
في بولة يخلط صفار 5 بيض و رشة ملح مع 3 ملاعق لبن 2 ملعقة زيت
ثم بياض البيض يخلط مع السكر
ثم يضاف الخليط ثم الدقيق و يدخل فرن ساخن حتي النضج و تحشي بمربة الفراولة و الكريم شانتي
و تقدم