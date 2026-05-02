صحي واقتصادي.. طريقة عمل رول الباذنجان المشوي

رول الباذنجان المشوي من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق لذيذ ويمكنك تطبيقه في المنزل.

قدمت الشيف مروة مهني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل رول الباذنجان المشوي، فيما يلي….

مقادير رول الباذنجان المشوي



● شرائح باذنجان بالطول مشوية

● زيت زيتون

للصوص الأخضر

● كزبرة خضراء

● عصير ليمون

● خيار مخلل

● بشر ليمون

● أنشوجة

للحشوة

● لبنة

● عصير ليمون

● فصوص ثوم مشوية مع زيت زيتون

● كزبرة خضراء

● شبت

● جبنة رومي مبشورة

● فلفل أسود



طريقة تحضير رول الباذنجان المشوي



تشوى شرائح الباذنجان على الجريل مع زيت زيتون

لعمل الصوص الأخضر: يخلط الخيار المخلل مع الأنشوجة ثم يضاف بشر ليمون وعصير الليمو وزيت زيتون، ويخلطو جيدا

للحشوة

تخلط كل مكونات الحشوة جيدا

في كيس ثلاجة ترص شرائح الباذنجان

تضاف الحشة ثم يلف على شكل رول ويترك في الثلاجة

يقدم الرول مع الصوص الأخضر