الشباب والرياضة ببني سويف تنظم ماراثون للدراجات على كورنيش النيل ضمن مبادرة "لياقة المصريين"

تزامنًا مع احتفالات الدولة بعيد العمال، وتحت شعار "لياقة المصريين"، نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية للنشء والشباب، حيث شهدت الفعاليات انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية على كورنيش النيل، في أجواء حماسية تعكس اهتمام الدولة بنشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياة يومي للمواطنين.

ويأتي هذا المشروع كأحد الركائز الأساسية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ومنطقة بني سويف للدراجات، بهدف رفع كفاءة اللياقة البدنية للشباب والفتيات، وإعداد جيل يتمتع بالصحة والسلامة البدنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان.

وتقام الفعاليات تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبإشراف ومتابعة هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة.